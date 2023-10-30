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Кабмін вивів зі складу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств представника МВФ Ваграма Степаняна

15:46, 30 жовтня 2023
Представника МВФ вивели зі числа незалежних недержавних експертів, які входять до складу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.
Кабмін вивів зі складу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств представника МВФ Ваграма Степаняна
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Уряд своїм розпорядженням від 27 жовтня 2023 р. № 976-р про зміну персонального складу незалежних недержавних експертів, які входять до складу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств вивів постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграма Степаняна зі складу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

«Вивести з персонального складу незалежних недержавних експертів, які входять до складу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 346 «Питання комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств та комісії з відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств», — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 813 Ваграма Степаняна, громадянина Вірменії», - зазначено в розпорядженні.

Зазначимо, що відповідно до опублікованої у базі Законодавство України редакції до складу цього Комітету входили:

Матті Маасікас, громадянин Естонської Республіки (за згодою)

Маттео Патроне, громадянин Італії (за згодою)

Ваграм Степанян, громадянин Вірменії (за згодою)

Роман Ващук, громадянин Канади (за згодою)

Олена Волошина, громадянка України (за згодою).

Автор: Наталя Мамченко

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