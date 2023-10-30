Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин вывел из состава Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий представителя МВФ Ваграма Степаняна

Представителя МВФ вывели из числа независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

В ВАКС установили правила предоставления отпусков для судей: теперь предложения по отпускам необходимо предоставлять заранее

Правила предоставления отпусков необходимы для обеспечения «бесперебойного осуществления правосудия» и «соблюдения процессуальных сроков».

Полиция обвинила водителя, попросившего предъявить доказательства нарушения им ПДД, в злостном неповиновении: что решил суд

Требования полицейского должны быть законодательно обоснованы, - суд рассмотрел дело, в котором водителя обвинили в злостном неповиновении, потому что он попросил полицейского объяснить суть нарушения ПДД.

Поддельные судебные решения – теперь и в Сумской области

О наличии поддельного решения стало известно, когда гражданин обратился за полным текстом решения суда.

Статус полицейского сам по себе автоматически не обеспечивает лицу права на получение дополнительного вознаграждения, - Верховный Суд

Верховный Суд сделал вывод об условиях получения полицейским дополнительного вознаграждения во время действия военного положения в государстве.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин вывел из состава Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий представителя МВФ Ваграма Степаняна

15:46, 30 октября 2023
Представителя МВФ вывели из числа независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.
Кабмин вывел из состава Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий представителя МВФ Ваграма Степаняна
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Правительство своим распоряжением от 27 октября 2023 г. № 976-р об изменении персонального состава независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей, особенно важных для экономики предприятий, вывело постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Ваграма Степаняна из состава комитета по назначению руководителей. особенно важных для экономики предприятий.

«Вывести из персонального состава независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 4 апреля 2018 г. № 346 «Вопрос комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий и комиссии отбора руководителей особо важных для экономики предприятий», - с изменениями, внесенными распоряжением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2021 г. № 813 Ваграма Степаняна, гражданина Армении», - говорится в распоряжении.

Отметим, что в соответствии с опубликованной в базе Законодательством Украины редакции в состав этого Комитета входили:

Матти Маасикас, гражданин Эстонской Республики (по согласию)

Маттео Патроне, гражданин Италии (по согласию)

Ваграм Степанян, гражданин Армении (по согласию)

Роман Ващук, гражданин Канады (по согласию)

Елена Волошина, гражданка Украины (по согласию).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області