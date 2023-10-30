Кабмин вывел из состава Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий представителя МВФ Ваграма Степаняна

Представителя МВФ вывели из числа независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Правительство своим распоряжением от 27 октября 2023 г. № 976-р об изменении персонального состава независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей, особенно важных для экономики предприятий, вывело постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Ваграма Степаняна из состава комитета по назначению руководителей. особенно важных для экономики предприятий.

«Вывести из персонального состава независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 4 апреля 2018 г. № 346 «Вопрос комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий и комиссии отбора руководителей особо важных для экономики предприятий», - с изменениями, внесенными распоряжением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2021 г. № 813 Ваграма Степаняна, гражданина Армении», - говорится в распоряжении.

Отметим, что в соответствии с опубликованной в базе Законодательством Украины редакции в состав этого Комитета входили:

Матти Маасикас, гражданин Эстонской Республики (по согласию)

Маттео Патроне, гражданин Италии (по согласию)

Ваграм Степанян, гражданин Армении (по согласию)

Роман Ващук, гражданин Канады (по согласию)

Елена Волошина, гражданка Украины (по согласию).

Автор: Наталя Мамченко

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