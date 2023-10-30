Продавали поддельные стодолларовые купюры: разоблачили преступную группу

Фальшивую американскую валюту реализовывали три жителя Киевщины.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, что стражи порядка разоблачили преступную группу, которые продавали поддельные доллары. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что еще в марте стражи порядка начали отрабатывать информацию о том, что в Тернополе неизвестные реализуют фальшивые стодолларовые купюры.

«Собрав достаточную доказательную базу, оперативники совместно с бойцами роты полиции особого назначения Киевщины провели сразу восемь санкционированных обысков в жилых и нежилых помещениях в городе Обухов.

Следователи и оперативники УСР обнаружили и изъяли более 2000 долларов США, около десяти килограммов измельченного растительного вещества зеленого цвета, похожего на коноплю, оружие и патроны, флеш-накопители, мобильные телефоны, сим-карты», - говорится в сообщении.

Эксперты говорят, что поддельная валюта очень качественная, поскольку ее даже не распознал специальный детектор.

Следователи выясняют, откуда злоумышленники брали фальшивую валюту, а также где она производилась.

По данным фактам возбуждены уголовные производства. Двум участникам преступной группы уже объявили подозрение по статье 199 (сбыт поддельных денег).

Они будут отвечать и за преступления в соответствии со статьями 263 (Незаконное обращение с оружием) и 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса. Вопрос о третьем участнике группы решается.

Продолжается следствие.

Фото: npu.gov.ua

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