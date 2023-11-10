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Кабмін пропонує скасувати відповідальність за порушення Митних правил ввезення транспорту, переданого військовим формуванням чи адміністраціям

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Кабмін пропонує скасувати відповідальність за порушення Митних правил ввезення транспорту, переданого військовим формуванням чи адміністраціям

18:16, 10 листопада 2023
Уряд схвалив зміни до Митного кодексу, що скасовують відповідальність за порушення правил ввезення транспорту, який передається військовим адміністраціям і правоохоронцям.
Кабмін пропонує скасувати відповідальність за порушення Митних правил ввезення транспорту, переданого військовим формуванням чи адміністраціям
Джерело фото: znaj.ua
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10 листопада Кабінет Міністрів схвалив законопроект, який передбачає зміни до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Зокрема, скасуються відповідальність, якщо авто в подальшому передається військовим адміністраціям. Деталі розповів Мінфін.

Так, законопроектом, зокрема, пропонується скасування відповідальності за окремі види порушень ввезення в Україну (у т.ч. тимчасового) під час дії воєнного стану транспортних засобів особистого користування за умови документального підтвердження їх передачі:

-   Збройним Силам України, правоохоронним органам й іншим військовим формуванням;

-   Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації;

-   військовим адміністраціям;

-   іншим суб’єктам, що відповідно до Закону здійснюють боротьбу з тероризмом.

Змінами запропоновано врахування судами всіх обставин справи, а саме: характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

Також запропонованими змінами впроваджується більш гнучкий механізм притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил з урахуванням конституційного принципу індивідуалізації юридичної відповідальності, зокрема:

  • встановлення нижньої та верхньої межі штрафів за вчинення порушень митних правил, справи про які розглядаються судами; 
  • збільшення (з 2 до 6) числа статей, за якими притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил може здійснюватися з конфіскацією товарів, транспортних засобів – безпосередніх предметів порушення митних правил або без такої;
  • встановлення обставин, за яких провадження саме в справі про порушення митних правил не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю; 
  • надання особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, та її представнику (адвокату) можливості ознайомитися з матеріалами справи про порушення митних правил на будь-якому етапі провадження.

 Автор: Наталя Мамченко

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