Кабмін пропонує скасувати відповідальність за порушення Митних правил ввезення транспорту, переданого військовим формуванням чи адміністраціям

10 листопада Кабінет Міністрів схвалив законопроект, який передбачає зміни до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.
Зокрема, скасуються відповідальність, якщо авто в подальшому передається військовим адміністраціям. Деталі розповів Мінфін.
Так, законопроектом, зокрема, пропонується скасування відповідальності за окремі види порушень ввезення в Україну (у т.ч. тимчасового) під час дії воєнного стану транспортних засобів особистого користування за умови документального підтвердження їх передачі:
- Збройним Силам України, правоохоронним органам й іншим військовим формуванням;
- Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації;
- військовим адміністраціям;
- іншим суб’єктам, що відповідно до Закону здійснюють боротьбу з тероризмом.
Змінами запропоновано врахування судами всіх обставин справи, а саме: характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.
Також запропонованими змінами впроваджується більш гнучкий механізм притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил з урахуванням конституційного принципу індивідуалізації юридичної відповідальності, зокрема:
- встановлення нижньої та верхньої межі штрафів за вчинення порушень митних правил, справи про які розглядаються судами;
- збільшення (з 2 до 6) числа статей, за якими притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил може здійснюватися з конфіскацією товарів, транспортних засобів – безпосередніх предметів порушення митних правил або без такої;
- встановлення обставин, за яких провадження саме в справі про порушення митних правил не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю;
- надання особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, та її представнику (адвокату) можливості ознайомитися з матеріалами справи про порушення митних правил на будь-якому етапі провадження.
Автор: Наталя Мамченко
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