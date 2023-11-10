Кабмин предлагает отменить ответственность за нарушение Таможенных правил ввоза транспорта, переданного военным формированием или администрациям

Правительство одобрило изменения в Таможенный кодекс, отменяющие ответственность за нарушение правил ввоза транспорта, передаваемого военным администрациям и правоохранителям.

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10 ноября Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий изменения в Таможенный кодекс Украины об административной ответственности за нарушение таможенных правил.

В частности, упразднятся ответственность, если авто в дальнейшем передается военным администрациям. Подробности рассказал Минфин.

Так, законопроектом предлагается отмена ответственности за отдельные виды нарушений ввоза в Украину (в т.ч. временного) во время действия военного положения транспортных средств личного пользования при условии документального подтверждения их передачи:

- вооруженным силам Украины, правоохранительным органам и другим военным формированиям;

- Государственной службе специальной связи и защиты информации;

- военным администрациям;

- другим субъектам, которые согласно закону осуществляют борьбу с терроризмом.

Изменениями предложен учет судами всех обстоятельств дела, а именно: характера совершенного противоправного деяния, формы вины, характеристики лица, наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.

Также предложенными изменениями внедряется более гибкий механизм привлечения к административной ответственности за нарушение таможенных правил с учетом конституционного принципа индивидуализации юридической ответственности, в частности:

установление нижнего и верхнего предела штрафов за совершение нарушений таможенных правил, дела о которых рассматриваются судами;

увеличение (с 2 до 6) числа статей, по которым привлечение лиц к административной ответственности за совершение нарушений таможенных правил может производиться с конфискацией товаров, транспортных средств – непосредственных предметов нарушения таможенных правил или без таковой;

установление обстоятельств, при которых производство именно по делу о нарушении таможенных правил не может быть начато, а начатое подлежит закрытию;

предоставление лицу, привлекаемому к административной ответственности, и его представителю (адвокату) возможности ознакомиться с материалами дела о нарушении таможенных правил на любом этапе производства.

Автор: Наталя Мамченко

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