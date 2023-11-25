САП буде мати окрему канцелярію від Офісу Генпрокурора

Спеціалізована антикорупційна прокуратура досі приймає листи на Різницьку, 13/15.

Як відомо, зараз Спеціалізована антикорупційна прокуратура приймає офіційні листи на адресу Офісу Генпрокурора (вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011). Але у разі прийняття законопроекту Кабміну 10060 у САП буде окрема канцелярія і власний документообіг.

Так, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 10060 про посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), який був внесений у вересні Кабміном на вимогу міжнародних партнерів.

Ним передбачене виведення САП зі структури Офісу Генерального прокурора та реорганізація її в окремий орган прокуратури зі статусом окремої юридичної особи. Прибирається норма про те, що САП утворюється в Офісі Генпрокурора на правах самостійного структурного підрозділу. У законі про прокуратуру встановлюється, що визначення структури і штату САП здійснюються самим керівником САП.

Серед організаційних аспектів також передбачено, що у САП буде окрема канцелярія.

Так, згідно проекту в апараті САП утворюється канцелярія з метою забезпечення документообігу (в тому числі електронного документообігу), відокремленого від Офісу Генерального прокурора, відділ режимно-секретної роботи, підрозділ управління персоналом та інші підрозділи. Вказані підрозділи апарату підпорядковуються керівнику САП.

Прийняття на роботу, звільнення з роботи, притягнення до дисциплінарної відповідальності, а також умови оплати праці працівників підрозділів апарату САП (державних службовців, службовців, інших працівників) вирішується керівником САП.

Організація діяльності САП визначається наказами керівника САП, які є обов’язковими до виконання прокурорами та іншими працівниками САП.

Крім того, у законі «Про державну таємницю» передбачено, що керівнику САП надається доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності. Тобто, він прирівнюється до Генерального прокурора чи голови СБУ.

Також, якщо зараз передбачено, що САП розташовується у службових приміщеннях НАБУ або у службових приміщеннях Офісу Генпрокурора (обласної чи окружної прокуратури), які розташовані окремо від інших службових приміщень Офісу Генпрокурора, то згідно проекту САП розташовується у службових приміщеннях, які повинні бути розташовані окремо від інших службових приміщень Офісу Генпрокурора (обласної чи окружної прокуратури).

Зауважимо, що фактично САП знаходиться за адресою вул. Ісаакяна, 17. Земельна ділянка за цією адресою була передана КДМА Генеральній прокуратурі для обслуговування адміністративного будинку в травні 2019 року.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що посли країн «Великої сімки» (G7) у листі до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука пояснили, «що лише один із запропонованих законопроектів про посилення САП відповідає міжнародним вимогам».

Детальніше про законопроект Уряду 10060 можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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