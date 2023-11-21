У САП будет отдельная канцелярия от Офиса Генпрокурора

Специализированная антикоррупционная прокуратура до сих пор принимает письма на Резницкую, 13/15.

Как известно, сейчас Специализированная антикоррупционная прокуратура принимает официальные письма по адресу Офиса Генпрокурора (ул. Резницкая, 13/15, г. Киев, 01011). Но в случае принятия законопроекта Кабмина 10060 у САП будет отдельная канцелярия и собственный документооборот.

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 10060 об усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), который был внесен в сентябре Кабмином по требованию международных партнеров.

Им предусмотрен вывод САП из структуры Офиса Генерального прокурора и реорганизация ее в отдельный орган прокуратуры со статусом отдельного юридического лица. Убирается норма о том, что САП создается в Офисе Генпрокурора на правах самостоятельного структурного подразделения. В законе о прокуратуре устанавливается, что определение структуры и штата САП производятся самим руководителем САП.

Среди организационных аспектов также предусмотрено, что у САП будет отдельная канцелярия.

Так, согласно проекту в аппарате САП, образуется канцелярия с целью обеспечения документооборота (в том числе электронного документооборота), отделенного от Офиса Генерального прокурора, отдел режимно-секретной работы, подразделение управления персоналом и другие подразделения. Указанные подразделения аппарата подчиняются руководителю САП.

Принятие на работу, увольнение с работы, привлечение к дисциплинарной ответственности, а также условия оплаты труда работников подразделений аппарата САП (государственные служащие, служащие, другие работники) решается руководителем САП.

Организация деятельности САП определяется приказами руководителя САП, обязательными к исполнению прокурорами и другими работниками САП.

Кроме того, в законе «О государственной тайне» предусмотрено, что руководителю САП предоставляется доступ к государственной тайне всех степеней секретности. То есть он приравнивается к Генеральному прокурору или главе СБУ.

Также если сейчас предусмотрено, что САП располагается в служебных помещениях НАБУ или в служебных помещениях Офиса Генпрокурора (областной или окружной прокуратуры), которые расположены отдельно от других служебных помещений Офиса Генпрокурора, то согласно проекту САП располагается в служебных помещениях, которые должны быть расположены отдельно от других служебных помещений Офиса Генпрокурора (областной или окружной прокуратуры).

Заметим, что фактически САП находится по адресу ул. Исаакяна, 17. Земельный участок по этому адресу был передан КГГА Генеральной прокуратуре для обслуживания административного здания в мае 2019 года.

Напомним, СМИ сообщали, что послы стран «Большой семерки» (G7) в письме спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку пояснили, «что лишь один из предложенных законопроектов об усилении САП отвечает международным требованиям».

Детальнее о законопроекте Правительства 10060 можно прочитать по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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