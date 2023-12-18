Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру, сервісів «Стан розгляду справ» та «Список справ, призначених до розгляду» не є обставиною непереборної сили, оскільки районний суд, як суд першої інстанції, у провадженні якого перебуває справа, інформацію про яку запитував позивач у своєму запиті, має доступ до цієї справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів. Про це зазначив Касаційний адміністративний суд у постанові від 5 жовтня 2023 року по справі № 380/7479/22.

Відтак у силу вимог ч. 6 статті 22 Закону №2939-VI наведена обставина не може бути підставою для відстрочки надання відповіді на запит.

Обставини справи

Позивач надіслав на електронну адресу районного суду Києва запит на доступ до публічної інформації, в якому просив повідомити інформацію по конкретній судовій справі. Листом від 27.04.2022 суд повідомив особу про те, що з метою запобігання загрози життю та здоров`ю суддів та учасників судового процесу у період воєнного стану, публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, сервісів «Стан розгляду справ» та «Список справ, призначених до розгляду» тимчасово призупинено.

З урахуванням вказаного та на виконання рішення Ради суддів України від 25.03.2022 №11, районним судом відстрочено надання відповіді на запит до закінчення строку дії воєнного стану.

Рішеннями судів попередніх інстанцій позов задоволено частково. Верховний Суд касаційну скаргу районного суду залишив без задоволення, рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Позиція Верховного Суду

Зазначені в ч. 2 статті 14-1 Закону «Про торгово-промислові палати в Україні» події, зокрема, такі як збройний конфлікт, ворожі атаки, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна тощо є надзвичайними та невідворотними обставинами (обставинами непереборної сили), що відповідно до частини шостої статті 22 Закону №2939-VI можуть зумовлювати відстрочку в задоволенні запиту на інформацію.

Введений в Україні воєнний стан є обставиною непереборної сили в розумінні частини 6 статті 22 Закону № 2939-VI. Відповідно до положень частини третьої статті 34, частини другої статті 64 Конституції України, статті 6 Закону № 2939-VI право на доступ до інформації в умовах воєнного стану може підлягати обмеженням, перш за все, для захисту інтересів національної безпеки та територіальної цілісності держави. При цьому на можливість належного опрацювання запитів і надання запитуваної інформації впливають заходи, передбачені, зокрема, статтею 8 Закону «Про правовий режим воєнного стану», що їх вживають органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші розпорядники публічної інформації в умовах правового режиму воєнного стану.

У зв`язку із цим своєчасність розгляду запитів на публічну інформацію може залежати від багатьох чинників, зокрема, адресата, якому надісланий запит, режиму його роботи та наявності технічних можливостей опрацьовувати кореспонденцію (засобів комунікації, інтернету), наближення установи до місць проведення бойових дій, характеру запитуваної інформації тощо.

Ураховуючи наведені міркування, колегія суддів Верховного Суду вважала обґрунтованими висновки судів попередніх інстанцій про те, що сам факт запровадження воєнного стану в Україні, без обґрунтування неможливості вчинення тих чи інших дій у строки, передбаченні законом, у зв`язку із його запровадженням, не може вважатись поважною причиною відкладення вчинення таких дій чи не вчинення їх взагалі.

У цій справі відповідач відстрочив позивачу надання відповіді на його запит, у зв`язку із тим, що публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, сервісів «Стан розгляду справ» та «Список справ, призначених до розгляду» тимчасово призупинено.

Водночас відповідач відстрочив надання відповіді на запит до закінчення строку дії воєнного стану в Україні.

На погляд Верховного Суду, тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру, сервісів «Стан розгляду справ» та «Список справ, призначених до розгляду» не є обставиною непереборної сили, оскільки районний суд міста Києва, як суд першої інстанції, у провадженні якого перебуває справа, інформацію про яку запитував позивач у своєму запиті, має доступ до цієї справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів.

Відтак у силу вимог частини 6 статті 22 Закону № 2939-VI наведена обставина не може бути підставою для відстрочки надання відповіді на запит.

З огляду на викладене та мотиви прийнятого відповідачем рішення, а також зважаючи на продовження роботи суду в умовах воєнного стану, колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку, що застосування відповідачем у цьому випадку інструменту відстрочки на весь час дії воєнного стану в Україні, з урахуванням загальної рекомендації судам, висловленої Радою суддів України на початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, не було виправдано причинами, що об`єктивно унеможливлювали надання запитуваної інформації у встановлений законом строк або становили загрозу національній безпеці.

Автор: Наталя Мамченко

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