Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

Временная приостановка публичного доступа к Реестру, сервисам «Состояние рассмотрения дел» и «Список дел, назначенных к рассмотрению» не являются обстоятельством непреодолимой силы, поскольку районный суд, как суд первой инстанции, в производстве которого находится дело, информацию о котором запрашивал истец в своем запросе, имеет доступ к этому делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам. На это указал Кассационный административный суд в постановлении от 5 октября 2023 года по делу №380/7479/22.

Следовательно, в силу требований ч. 6 статьи 22 Закона №2939-VI приведенное обстоятельство не может быть основанием для отсрочки предоставления ответа на запрос.

Обстоятельства дела

Истец направил на электронный адрес районного суда Киева запрос на доступ к публичной информации, в котором просил сообщить информацию по конкретному судебному делу. Письмом от 27.04.2022 суд сообщил лицу о том, что с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью судей и участников судебного процесса в период военного положения, публичный доступ к Единому государственному реестру судебных решений, сервисам «Состояние рассмотрения дел» и «Список дел, назначенных для рассмотрения» временно приостановлен.

С учетом указанного и во исполнение решения Рады судей Украины от 25.03.2022 №11, районным судом отсрочено предоставление ответа на запрос до истечения срока действия военного положения.

Решениями судов предыдущих инстанций иск удовлетворен частично. Верховный Суд кассационную жалобу районного суда оставил без удовлетворения, решение судов предыдущих инстанций – без изменений.

Позиція Верховного Суду

Зазначені в ч. 2 статті 14-1 Закону «Про торгово-промислові палати в Україні» події, зокрема, такі як збройний конфлікт, ворожі атаки, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна тощо є надзвичайними та невідворотними обставинами (обставинами непереборної сили), що відповідно до частини шостої статті 22 Закону №2939-VI можуть зумовлювати відстрочку в задоволенні запиту на інформацію.

Введений в Україні воєнний стан є обставиною непереборної сили в розумінні частини 6 статті 22 Закону № 2939-VI. Відповідно до положень частини третьої статті 34, частини другої статті 64 Конституції України, статті 6 Закону № 2939-VI право на доступ до інформації в умовах воєнного стану може підлягати обмеженням, перш за все, для захисту інтересів національної безпеки та територіальної цілісності держави. При цьому на можливість належного опрацювання запитів і надання запитуваної інформації впливають заходи, передбачені, зокрема, статтею 8 Закону «Про правовий режим воєнного стану», що їх вживають органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші розпорядники публічної інформації в умовах правового режиму воєнного стану.

У зв`язку із цим своєчасність розгляду запитів на публічну інформацію може залежати від багатьох чинників, зокрема, адресата, якому надісланий запит, режиму його роботи та наявності технічних можливостей опрацьовувати кореспонденцію (засобів комунікації, інтернету), наближення установи до місць проведення бойових дій, характеру запитуваної інформації тощо.

Ураховуючи наведені міркування, колегія суддів Верховного Суду вважала обґрунтованими висновки судів попередніх інстанцій про те, що сам факт запровадження воєнного стану в Україні, без обґрунтування неможливості вчинення тих чи інших дій у строки, передбаченні законом, у зв`язку із його запровадженням, не може вважатись поважною причиною відкладення вчинення таких дій чи не вчинення їх взагалі.

У цій справі відповідач відстрочив позивачу надання відповіді на його запит, у зв`язку із тим, що публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, сервісів «Стан розгляду справ» та «Список справ, призначених до розгляду» тимчасово призупинено.

Водночас відповідач відстрочив надання відповіді на запит до закінчення строку дії воєнного стану в Україні.

На погляд Верховного Суду, тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру, сервісів «Стан розгляду справ» та «Список справ, призначених до розгляду» не є обставиною непереборної сили, оскільки районний суд міста Києва, як суд першої інстанції, у провадженні якого перебуває справа, інформацію про яку запитував позивач у своєму запиті, має доступ до цієї справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів.

Відтак у силу вимог частини 6 статті 22 Закону № 2939-VI наведена обставина не може бути підставою для відстрочки надання відповіді на запит.

З огляду на викладене та мотиви прийнятого відповідачем рішення, а також зважаючи на продовження роботи суду в умовах воєнного стану, колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку, що застосування відповідачем у цьому випадку інструменту відстрочки на весь час дії воєнного стану в Україні, з урахуванням загальної рекомендації судам, висловленої Радою суддів України на початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, не було виправдано причинами, що об`єктивно унеможливлювали надання запитуваної інформації у встановлений законом строк або становили загрозу національній безпеці.

Автор: Наталя Мамченко

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