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Строк зберігання присуджених ЄСПЛ коштів на депозитному рахунку ДВС збільшать до 5 років

07:30, 30 грудня 2023
Кабмін вирішив «посилити захист прав людини і громадянина під час примусового виконання рішень».
Строк зберігання присуджених ЄСПЛ коштів на депозитному рахунку ДВС збільшать до 5 років
Джерело фото: Укрінформ
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На засіданні Уряду 29 грудня схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав і свобод людини і громадянина під час примусового виконання рішень».

Як зазначив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, законопроектом з метою належного виконання Україною міжнародних зобовʼязань перед Радою Європи в частині належного та своєчасного виконання рішень Європейського суду пропонується внести зміни до статті 48 Закону «Про виконавче провадження», відповідно до яких механізм визначення поточного рахунку боржника для здійснення видаткових операцій, запроваджений у період дії воєнного стану, пропонується закріпити на постійній основі, та статей 39, 47 Закону «Про виконавче провадження», відповідно до яких строк зберігання присуджених Європейським судом коштів на депозитному рахунку органу державної виконавчої служби збільшується до пʼяти років.

Також передбачено внесення змін до Сімейного кодексу щодо участі органу опіки та піклування під час розгляду подань/заяв державних виконавців, поданих до суду під час примусового виконання судових рішень за участі дитини та до Закону «Про соціальну роботу з сімʼями, дітьми та молоддю» щодо встановлення обовʼязку субʼєктів соціальної роботи з сімʼями, дітьми та молоддю брати участь у вчиненні виконавчих дій відповідно до Закону «Про виконавче провадження».

Автор: Наталя Мамченко

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