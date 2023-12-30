Срок хранения присужденных ЕСПЧ средств на депозитном счете ГИС увеличат до 5 лет

Кабмин решил «усилить защиту прав человека и гражданина во время принудительного исполнения решений».

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На заседании Правительства 29 декабря был одобрен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению защиты прав и свобод человека и гражданина во время принудительного исполнения решений».

Как отметил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроектом в целях надлежащего выполнения Украиной международных обязательств перед Советом Европы в части надлежащего и своевременного исполнения решений Европейского суда предлагается внести изменения в статью 48 Закон «Об исполнительном производстве», согласно которым механизм определения текущего счета должника для осуществления расходных операций, введенный в период действия военного положения, предлагается закрепить на постоянной основе и статей 39, 47 Закона «Об исполнительном производстве», согласно которым срок хранения присужденных Европейским судом средств на депозитном счете органа государственной исполнительной службы увеличивается до пяти лет.

Также предусмотрено внесение изменений в Семейный кодекс относительно участия органа опеки и попечительства при рассмотрении представлений/заявлений государственных исполнителей, поданных в суд во время принудительного исполнения судебных решений с участием ребенка и в Закон «О социальной работе с семьями, детьми и молодежью» по установлению обязанности субъектов социальной работы с семьями, детьми и молодежью принимать участие в совершении исполнительных действий в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве».

Автор: Наталья Мамченко

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