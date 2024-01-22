Чи може спадкоємець отримати пенсію, яку відсудив, але не встиг отримати за судовим рішенням його померлий родич-пенсіонер – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловив позицію стосовно неможливості спадкоємця ініціювати в суді питання заміни сторони виконавчого провадження щодо рішення у пенсійних спорах.

Верховний Суд висловив позицію щодо правонаступництва спадкоємця у пенсійних правовідносинах за наявності невиконаного судового рішення.

Так, до Верховного Суду звернулася фізична особа (заявник) з касаційною скаргою на рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які відмовили у задоволенні заяви про заміну стягувача у виконавчому листі.

У цій справі суд першої інстанції рішенням, яке набрало законної сили, задовольнив позов особи та зобов’язав Пенсійний фонд здійснити позивачці нарахування та виплату пенсії за відповідний період.

Разом з тим, на етапі виконання цього судового рішення позивачка померла, з огляду на що заявник звернувся до суду першої інстанції у порядку статті 379 КАС України із заявою про заміну стягувача у виконавчому листі. Заявник зазначив, що є спадкоємцем позивачки, а тому вважав, що на підставі частини четвертої статті 379 КАС України він має бути зазначений у виконавчому листі як стягувач.

Що вирішили суди

Суди першої та апеляційної інстанцій, відмовляючи у задоволенні заяви про заміну стягувача у виконавчому листі, керувалися тим, що відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом до складу спадщини не включені недоотримані суми пенсії.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд лише частково погодися з висновками судів попередніх інстанцій, залишив без змін резолютивну частину рішень, але змінив їх мотиви.

Суд, виходячи з положень статті 1227 ЦК України, а також законів України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», зробив висновок, що виплата суми пенсії, яка не була одержана за життя пенсіонера, за загальним правилом, здійснюється у позасудовому порядку (добровільно) органами Пенсійного фонду України членам сім’ї, особам, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, особам, що знаходилися на його утриманні, які звернулися із відповідною заявою протягом 6 місяців з дня смерті пенсіонера.

У разі відсутності членів сім’ї або в разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в межах цього строку суми пенсій, призначених, зокрема, за Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», можуть входити до складу спадщини.

Сума пенсії, яка не була одержана за життя пенсіонера охоплює собою всю суму заборгованості Пенсійного фонду України, у тому числі, кошти, які нараховані на виконання рішення суду, але невиплачені.

Водночас, на підставі аналізу статей 52 та 379 КАС України, а також Закону України «Про виконавче провадження» Суд зазначив, що процесуальне правонаступництво завжди пов’язане з участю особи як сторони у справі у судовому процесі, в тому числі, у процесі виконання рішення суду. Заміна сторони у виконавчому провадженні новою особою пов’язана з можливістю участі такої особи саме в уже відкритому/триваючому виконавчому провадженні.

До того ж, Суд врахував судову практику, відповідно до якої судові рішення, на підставі яких в органу пенсійного фонду виникає обов`язок провести доплату до пенсії, заявника не стосуються. Тому звернення із заявами про заміну стягувача правонаступником у цих виконавчих провадженнях після їх закінчення не призведе до захисту порушеного права позивача.

Тільки у змагальному судовому процесі, суд відповідної юрисдикції має можливість, зокрема, встановити необхідні для вирішення спору щодо виплати неодоотриманої за життя суми пенсії, фактичні обставини, зокрема:

- поточну суму заборгованості органу пенсійного фонду, яка виникла, зокрема, у зв’язку з невиконанням рішення суду за життя пенсіонера, шляхом витребування в органу пенсійного фонду відповідної довідки із зазначенням конкретної суми, яка залишилася невиплаченою;

- статус позивача у справі щодо стягнення недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера (член сім’ї/особа, що перебувала на утриманні померлого пенсіонера/спадкоємець);

- наявність інших осіб з аналогічним статусом, які також претендують/мають право на отримання недоодержаної пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера;

- дату звернення позивача із заявою до пенсійного фонду про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера;

- подання позивачем всіх необхідних документів, передбачених Порядками № 22-1, № 3-1 (в залежності від положень, за якими призначалася пенсія особі, яка померла);

- процедури, за якої в особи виникло відповідне право (суд має встановити, в якому порядку особа звернулася за недоотриманою пенсією у зв’язку зі смертю пенсіонера – як член сім’ї, який проживав разом із пенсіонером на день його смерті/особа, яка перебувала на його утриманні або як спадкоємець).

З огляду на наведені висновки, враховуючи відповідне законодавче регулювання та судову практику, що склалася при вирішенні спірних правовідносин аналогічного характеру, а також беручи до уваги необхідність дотримання критерію ефективності у правовідносинах щодо захисту осіб, що наділені правом отримання нарахованих, але неодержаних за життя пенсіонера сум пенсії, Верховний Суд наголосив, що вказане процесуальне питання, у випадку відмови органу пенсійного фонду у позасудовому порядку (добровільно) здійснити виплату суми недоплаченої пенсії, не може бути вирішене за правилами статей 52, 379 КАС України, тобто з використанням інституту процесуального правонаступництва або заміни сторони виконавчого провадження.

У цій справі Верховний Суд сформулював правовий висновок, відповідно до якого особливість пенсійних (публічно-правових) відносин у сфері соціального захисту між конкретною особою та Пенсійним фондом України полягає в тому, що вони нерозривно пов'язані з особою пенсіонера, а відтак після смерті цієї особи зобов’язання Пенсійного фонду України, за загальним правилом, не можуть бути об’єктом спадкування та виплат на майбутнє його спадкоємцям. Водночас, недоотримана, у зв’язку зі смертю пенсіонера, сума пенсії, на яку він мав право, виплачується, зокрема, в порядку Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», а також у порядку Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (для категорії пенсіонерів-військовослужбовців).

Постанова Верховного Суду від 15 грудня 2023 року у справі №805/2628/18-а (адміністративне провадження № К/990/17692/23).

Автор: Наталя Мамченко

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