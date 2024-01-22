На Черкащині суд зобов’язав навчальний заклад привести у належний стан протирадіаційне укриття

Протирадіаційне укриття, розташоване на території одного з державних навчальних закладів, перебувало в неналежному стані.

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Навчальний заклад у Золотоніському районі Черкаської області, вирішенням апеляційного суду, зобов’язаний відновити протирадіаційне укриття, оскільки його поточний стан ставить під загрозу безпеку майже 300 дітей та працівників навчального закладу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокуратура виступила з позовом до суду, вимагаючи від навчального закладу вжити заходів для відновлення готовності зазначеної споруди. Черкаський окружний адміністративний суд повністю задовольнив ці вимоги, врахувавши, що в умовах воєнного стану питання належного функціонування захисних споруд цивільного захисту стають крайньою необхідністю для захисту життя та здоров’я учнів і працівників закладу.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, заклад освіти подав до суду апеляційну скаргу.

Однак апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін, підтвердивши обґрунтованість вимог прокурора про необхідність приведення відповідачем захисної споруди у готовність.

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