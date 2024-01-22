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  1. В Украине

В Черкасской области суд обязал учебное заведение привести в надлежащее состояние противорадиационное укрытие

14:52, 22 января 2024
Противорадиационное укрытие, расположенное на территории одного из государственных учебных заведений, находилось в неположенном состоянии.
В Черкасской области суд обязал учебное заведение привести в надлежащее состояние противорадиационное укрытие
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Учебное заведение в Золотоношском районе Черкасской области, решением апелляционного суда, обязано восстановить противорадиационное укрытие, поскольку его текущее состояние ставит под угрозу безопасность почти 300 детей и работников учебного заведения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуратура выступила с иском в суд, требуя от учебного заведения принять меры по восстановлению готовности указанного сооружения. Черкасский окружной административный суд полностью удовлетворил эти требования, учитывая, что в условиях военного положения вопросы надлежащего функционирования защитных сооружений гражданской защиты становятся крайней необходимостью для защиты жизни и здоровья учащихся и работников учреждения.

Не соглашаясь с принятым решением, учебное заведение подало в суд апелляционную жалобу.

Однако апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, подтвердив обоснованность требований прокурора о необходимости приведения ответчиком защитного сооружения в готовность.

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