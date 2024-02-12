Застосування судом принципу тлумачення закону на користь особи – in dubio pro homine – має бути правилом, – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно застосування принципу тлумачення закону на користь особи – in dubio pro homine.

Верховний Суд переглянув у касаційному порядку судові рішення, якими суди відмовили в задоволені позову фізичної особи до Головного управління Пенсійного фонду України про визнання протиправними дій ГУ ПФУ щодо відмови у нарахуванні та виплаті позивачу доплати до пенсії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» від 14 липня 2021 року №713 та зобов`язання відповідача виплатити відповідну щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2000 грн.

Відмовляючи у задоволені позову, суди керувалися тим, що в результаті перерахунку основного розміру пенсії позивача, така пенсія збільшилась на 5500,03 грн, що в розумінні абзацу третього пункту 1 Постанови № 713 виключає підстави для встановлення щомісячної доплати в сумі 2000 грн до основного розміру пенсії позивача.

Що вирішив Верховний Суд

Проте Верховний Суд не погодився з такими висновками судів попередніх інстанцій та задовольнив касаційну скаргу особи, скасував оскаржувані судові рішення та ухвалив постанову про задоволення позову.

Суд зазначив, що ключовим у цій справі є питання про наявність правових підстав для виплати позивачу щомісячної доплати до пенсії в розмірі 2000 грн відповідно до Постанови КМУ № 713.

Вирішуючи це питання, Верховний Суд також звернув увагу на те, що з метою поетапного зменшення диспропорцій в розмірах пенсій, призначених військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), поліцейським та деяким іншим особам, та до прийняття Верховною Радою України законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців і деяких інших осіб, прийнято Постанову КМУ № 713.

Пунктом 1 Постанови КМУ № 713 установлено з 1 липня 2021 року особам, яким призначено пенсію до 1 березня 2018 року відповідно до Закону № 2262-ХІІ (крім військовослужбовців строкової служби), до розмірів їх пенсій, визначених відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262-XII станом на 1 березня 2018 року, включити щомісячну доплату в сумі 2000 грн, яка враховується під час подальших підвищень розмірів пенсій, визначених відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону № 2262-ХІІ.

У разі коли пенсія особам, зазначеним в абзацах першому і другому цього пункту, переглядалася (перераховувалася) після 1 березня 2018 року, щомісячна доплата, встановлена абзацами першим і другим цього пункту, не виплачується, крім випадків, коли розмір пенсії після такого перегляду (перерахунку) збільшився менше ніж на 2000 грн. Якщо сума збільшення пенсії під час її перегляду (перерахування) не досягала 2000 грн, щомісячна доплата, передбачена абзацом першим цього пункту, встановлюється в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Щомісячна доплата, передбачена цим пунктом, встановлюється у межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом, починаючи з 1 липня 2021 року.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій вказали, що перерахунок пенсії позивачу , вчинений на підставі судових рішень, обумовлений підвищенням грошового забезпечення відповідної категорії військовослужбовців, що в розумінні абзацу третього пункту 1 Постанови № 713 виключає підстави для встановлення щомісячної доплати в сумі 2000 грн до основного розміру пенсії позивача.

Водночас, Верховний Суд вказав, що зі змісту вказаних судових рішень вбачається, що останніми, зокрема, зобов`язано ГУ ПФУ провести перерахунок та виплату пенсії позивачу з 5 березня 2019 року з урахуванням основних і додаткових видів грошового забезпечення за відповідною (аналогічною) посадою, яку він обіймав до виходу на пенсію, станом на 5 березня 2019 року, зазначених у довідці управління СБУ та з урахуванням 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року.

При цьому, Суд звернув увагу на те, що перерахунок пенсії, вчинений відповідачем на виконання вказаних судових рішень зумовлений не підвищенням розміру грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців на підставі нормативно-правого акта компетентного органу, а є наслідком визнання судом протиправними та нечинними окремих положень Постанови № 103, у зв`язку із дією яких додаткові види грошового забезпечення не були враховані при перерахунку пенсії позивача раніше. Відтак, набуття права на перерахунок пенсії за цих обставин є наслідком втрати чинності положень постанови КМУ № 103, що свідчить про усунення в судовому порядку порушеного права позивача на належний розмір пенсії

Верховний Суд також дійшов висновку, що перерахунок пенсії позивача, проведений відповідачем на виконання судових рішень з метою усунення порушеного його права на належний розмір пенсії, право на отримання якого у нього виникло до 1 березня 2018 року, не є перерахунком пенсії у зв`язку із зміною складових грошового забезпечення чи інших показників основного розміру пенсії. Тому позивач має право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 2000 грн відповідно до Постанови № 713, яка має виплачуватись для досягнення мети прийняття вказаної Постанови № 713 - поетапного зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених до 1 березня 2018 року.

У цій справі Верховний Суд сформував правовий висновок, відповідно до якого загальноприйнято вважати, що принцип тлумачення закону на користь особи є однією з основних засад судочинства, яка вказує, що суди повинні намагатися тлумачити закон та його норми в такий спосіб, щоб максимально захистити права та інтереси особи; цей принцип також часто відомий як "in dubio pro persona" або "in dubio pro homine" (латинською мовою) означає "у вагомих сумнівах - на користь людини"; принцип тлумачення закону на користь особи не передбачає ігнорування закону, але вказує на те, що в спірних ситуаціях суди повинні намагатися вибрати інтерпретацію закону, яка максимально захищає права та інтереси саме особи.

Постанова Верховного Суду від 10 січня 2024 року у справі №240/4894/23 (адміністративне провадження № К/990/34377/23).

Автор: Наталя Мамченко

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