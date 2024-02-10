На Закарпатті експосадовиця сільради виписала собі премій на 100 тисяч гривень

Жінку засуджено до 2 років позбавлення волі.

На Закарпатті ексначальницю одного з відділів Углянської сільської ради визнано винною у заволодінні коштами з місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем та засуджено до 2 років позбавлення волі, повідомляє обласна прокуратура.

Також суд ухвалив рішення про заборону протягом 2 років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У 2021 році жінка, працюючи на посаді начальниці відділу сільради, видала ряд незаконних наказів щодо виплати премій для себе на загальну суму понад 104 тис грн.

Свою провину в інкримінованому злочині вона не визнала.

У суді триває розгляд ще одного провадження стосовно жінки. Там йдеться про факти незаконного преміювання і працівників відділу на понад 300 тисяч грн.

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