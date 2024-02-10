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  1. В Украине

На Закарпатье экс-чиновница сельсовета выписала себе премий на 100 тысяч гривен

10:58, 10 февраля 2024
Жінку засуджено до 2 років позбавлення волі.
На Закарпатье экс-чиновница сельсовета выписала себе премий на 100 тысяч гривен
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На Закарпатье экс-начальница одного из отделов Углянского сельского совета признана виновной в завладении средствами из местного бюджета путем злоупотребления служебным положением и приговорена к 2 годам лишения свободы, сообщает областная прокуратура.

Также суд принял решение о запрете в течение 2 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

В 2021 году женщина, работая в должности начальницы отдела сельсовета, выдала ряд незаконных приказов по выплате премий для себя на общую сумму более 104 тыс. грн.

Свою вину в инкриминируемом преступлении она не признала.

В суде идет рассмотрение еще одного производства в отношении женщины. Там речь идет о фактах незаконного премирования и работников отдела более чем на 300 тысяч грн.

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