Подати заяву про отримання статусу УБД можна буде через Портал Дія.

Кабмін опублікував нову редакцію Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій, затверджену постановою Кабінету Міністрів від 12 липня 2024 р. №837.

Зокрема, подати заяву тепер можна через портал Дія.

Вводиться поняття електронний кабінет — це складова Єдиного державного реєстру ветеранів війни, яка призначена для доступу користувачів електронного кабінету до Реєстру з метою внесення до нього та отримання з нього інформації.

Користувачами цього електронного кабінету є заявник, секретар комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореної в Міноборони, МВС, Мін’юсті, Національній поліції, Національній гвардії, СБУ, розвідувальних органах, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро (далі — комісія), секретар міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, яка утворюється Мінветеранів (далі — міжвідомча комісія), адміністратор центру надання адміністративних послуг.

Надання статусу учасника бойових дій — публічна (електронна публічна) послуга, що надається комісією (міжвідомчою комісією) за заявою, поданою в паперовій або електронній формі, або на підставі документів, поданих командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу), за результатами розгляду якої (яких) приймається рішення про надання (відмову у наданні) статусу учасника бойових дій.

Для надання статусу учасника бойових дій заявник подає комісії (міжвідомчій комісії) заяву.

Заява може подаватися:

у паперовій формі:

безпосередньо комісії (міжвідомчій комісії), у тому числі шляхом надсилання засобами поштового зв’язку;

через ЦНАП (певними категоріями осіб);

в електронній формі заявниками з числа осіб, зазначених у п. 19 ч. 1 статті 6 Закону засобами Порталу Дія (для законних представників або уповноважених осіб зазначених осіб за наявності технічної можливості) або засобами Реєстру.

Тобто, подати заяву через Портал Дія зможуть військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані, добровольці Сил територіальної оборони) ЗСУ, Національної гвардії України, СБУ, розвідувальних органів України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної податкової служби та Державної митної служби, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, особи начальницького складу НАБУ та інші.

Нижче наводимо текст нового Порядку.

Автор: Наталя Мамченко

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