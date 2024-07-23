Подать заявление о получении статуса УБД можно будет через Портал Дія.

Кабмин опубликовал новую редакцию Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий, утвержденную постановлением Кабинета Министров от 12 июля 2024 г. №837.

В частности, подать заявление теперь можно через портал Дія

Вводится понятие электронный кабинет — это составляющая Единого государственного реестра ветеранов войны, предназначенная для доступа пользователей электронного кабинета в Реестр с целью внесения в него и получения информации.

Пользователями этого электронного кабинета являются заявитель, секретарь комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий, созданной в Минобороны, МВД, Минюсте, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, разведывательных органах, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецтрансслужбы, Управлении Администрации Госспецсвязи, ГСЧС, Государственном бюро расследований, Национальном антикоррупционному бюро (далее — комиссия), секретарь межведомственной комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и выплате единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера, которая образуется Минветеранов (далее – межведомственная комиссия), администратор центра предоставления административных услуг.

Предоставление статуса участника боевых действий - публичная (электронная публичная) услуга, предоставляемая комиссией (межведомственной комиссией) по заявлению, поданному в бумажной или электронной форме, или на основании документов, поданных командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения), по результатам рассмотрения которого (которых) принимается решение о предоставлении (отказе в предоставлении) статуса участника боевых действий.

Для предоставления статуса участника боевых действий заявитель представляет комиссии (межведомственной комиссии) заявление.

Заявление может подаваться:

в бумажной форме:

непосредственно комиссии (межведомственной комиссии), в том числе путем отправки средствами почтовой связи;

через ЦНАП (определенными категориями лиц);

в электронной форме заявителями из числа лиц, указанных в п. 19 ч. 1 статьи 6 Закона средствами Портала Дія (для законных представителей или уполномоченных лиц указанных лиц при наличии технической возможности) или средствами Реестра.

Т.е., подать заявление через Портал Дія смогут военнослужащие (резервисты, военнообязанные, добровольцы Сил территориальной обороны) ВСУ, Национальной гвардии Украины, СБУ, разведывательных органов Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, военнослужащие военных прокуратур, лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, полицейские, лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие МВД, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пенитенциарной службы Украины, лица рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, лица начальствующего состава НАБУ и другие.

Ниже приводим текст нового Порядка.

Автор: Наталя Мамченко

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