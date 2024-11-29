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Жінок братимуть на військовий облік військовозобов’язаних після проходження базової військової служби – Комітет нацбезпеки рекомендував прийняти проект уряду

12:06, 29 листопада 2024
Комітет з питань національної безпеки погодив законопроект Уряду, за яким жінок, які добровільно пройдуть базову військову службу, братимуть на облік військовозобов’язаних.
Жінок братимуть на військовий облік військовозобов’язаних після проходження базової військової служби – Комітет нацбезпеки рекомендував прийняти проект уряду
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Жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і які виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби за їх заявою будуть братися на військовий облік призовників. Надалі, після проходження базової військової служби, жінок будуть брати на військовий облік військовозобов’язаних.

Відповідний законопроект Кабміну 12076 про внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки рекомендував прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки.

Нагадаємо, зміни до закону про мобілізацію та військовий облік передбачають скасування строкової служби з 2025 року та введення нового виду військової служби – базової. Вона стане обов'язковою для чоловіків – громадян України, придатних за станом здоров'я. 

Також законопроект 12076 передбачає, що перед направленням для проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки жінки проходять медичний огляд.

Нагадаємо, базова загальновійськова підготовка, визначена статтею 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», розпочинається з 1 вересня 2025 року:

  • для громадян, які здобувають вищу освіту, - в закладах вищої освіти всіх форм власності, а також закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
  • для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) - у навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України.

Також зміни до закону про мобілізацію передбачають, що на службу в органи місцевого самоврядування вперше не може вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними. Вимоги до кандидатів на посади державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, прокурорів щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби, починають застосовуватися з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, але не раніше ніж через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки.

Автор: Наталя Мамченко

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Жінок братимуть на військовий облік військовозобов’язаних після проходження базової військової служби – Комітет нацбезпеки рекомендував прийняти проект уряду

Комітет з питань національної безпеки погодив законопроект Уряду, за яким жінок, які добровільно пройдуть базову військову службу, братимуть на облік військовозобов’язаних.

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