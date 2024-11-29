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Женщин будут принимать на военный учет военнообязанных после прохождения базовой военной службы – Комитет нацбезопасности рекомендовал принять проект правительства

12:06, 29 ноября 2024
Комитет по вопросам национальной безопасности согласовал законопроект правительства, согласно которому добровольно прошедших базовую военную службу женщин будут брать на учет военнообязанных.
Женщин будут принимать на военный учет военнообязанных после прохождения базовой военной службы – Комитет нацбезопасности рекомендовал принять проект правительства
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Женщины, годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению будут приниматься на военный учет призывников. В дальнейшем после прохождения базовой военной службы женщин будут брать на военный учет военнообязанных.

Соответствующий законопроект Кабмина 12076 о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по национальной безопасности .

Напомним, изменения в закон о мобилизации и военном учете предполагают отмену срочной службы с 2025 года и введение нового вида военной службы – базовой. Она станет обязательной для мужчин – граждан Украины, пригодных по состоянию здоровья.

Также законопроект 12076 предусматривает, что перед направлением для прохождения практических занятий базовой общевойсковой подготовки женщины проходят медицинское освидетельствование.

Напомним, базовая общевоенная подготовка, определенная статьей 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», начинается с 1 сентября 2025 года:

  • для граждан, получающих высшее образование, - в учреждениях высшего образования всех форм собственности, а также учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
  • для граждан, планирующих вступить впервые на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, занять должности в органах прокуратуры, а также других граждан (по желанию) – в учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины.

Также изменения в закон о мобилизации предполагают, что на службу в органы местного самоуправления впервые не может поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, не прошедшее базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными. Требования к кандидатам на должности государственной службы, службы в органах местного самоуправления, прокуроров по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы начинают применяться со дня, следующего за днем ​​прекращения или отмены военного положения, но не ранее чем через год после введения базовой общевойсковой подготовки.

Автор: Наталя Мамченко 

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