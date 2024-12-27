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Бюро економічної безпеки буде аналізувати ризики у сфері економіки, які призводять до її тінізації

18:04, 27 грудня 2024
Кабмін уповноважив БЕБ проаналізувати фактори тінізації економіки і постійно збирати відповідні дані.
Бюро економічної безпеки буде аналізувати ризики у сфері економіки, які призводять до її тінізації
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Кабмін 27 грудня затвердив відповідно до Закону «Про Бюро економічної безпеки України» Порядок проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки.

Порядок визначає організаційні засади проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, що проводиться БЕБ із залученням контролюючих органів та інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, та суб’єктів господарювання.

Передбачено, що відповідальним за проведення комплексу заходів є Бюро економічної безпеки.

Комплекс заходів проводиться не рідше ніж один раз на три роки.

Збирання відомостей для проведення комплексу заходів здійснює БЕБ постійно.

Метою проведення комплексу заходів є визначення ризиків у сфері економіки, вплив яких призводить до її тінізації та послаблення економічної безпеки держави, а також розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків таких ризиків.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні оголошено конкурс на нового директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Відбирати його будуть за новими правилами – з вирішальним голосом міжнародних експертів. Відповідний закон про перезавантаження БЕБ Верховна Рада ухвалила 20 червня (законопроект 10439). Строк подання документів – до 24 січня 2025 року.

Серед іншого, кандидатів попросять заповнити мотиваційний лист, де потрібно буде вказати відповідь на питання, чи є у них недоброчесні родичі.

Автор: Наталя Мамченко

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бюро економічної безпеки

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