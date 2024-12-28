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На Сумщині суд покарав жінку, яка ледь не зарізала дитину

07:00, 28 грудня 2024
Жінка намагалась позбавити життя 13-річну дівчинку.
На Сумщині суд покарав жінку, яка ледь не зарізала дитину
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На Сумщині перед судом постала 24-річна жінка, яка намагалась позбавити життя малолітню. За вироком суд обвинувачену засуджено до 11 років позбавлення волі. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що подія сталась у м. Білопілля 10 березня 2024 року близько 11:00 год. 13-річна дівчина пішла до сусідки, аби погратись з її дітьми. З невідомих мотивів господарка спочатку побила сусідську дівчинку дерев’яним поліном, а потім ще й нанесла декілька ударів ножем. Малолітня отримала тяжкі тілесні ушкодження.

«У суді обвинувачена провину свою заперечувала, попри це, за результатом зібраних доказів її визнано винною в замаху на вбивство», - заявили у прокуратурі.

На вирок суду вона чекала за гратами.

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