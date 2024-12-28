В Сумской области суд наказал женщину, которая чуть не зарезала ребенка

Женщина пыталась лишить жизни 13-летнюю девочку.

В Сумской области перед судом предстала 24-летняя женщина, которая пыталась лишить жизни малолетнюю. По приговору суд обвиняемая приговорена к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

Отмечается, что произошедшее произошло в г. Белополье 10 марта 2024 около 11:00. 13-летняя девушка пошла к соседке, чтобы поиграть с ее детьми. По неизвестным мотивам хозяйка сначала избила соседскую девочку деревянным поленьем, а потом еще и нанесла несколько ударов ножом. Малолетняя получила тяжкие телесные повреждения.

«В суде обвиняемая вина свою отрицала, несмотря на это, по результату собранных доказательств она признана виновной в покушении на убийство», - заявили в прокуратуре.

Приговор суда она ждала за решеткой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.