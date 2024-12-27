Бюро экономической безопасности будет анализировать риски в сфере экономики, приводящие к ее тенизации

Кабмин уполномочил БЭБ проанализировать факторы тенизации экономики и постоянно собирать соответствующие данные.

Кабмин 27 декабря утвердил в соответствии с Законом «О Бюро экономической безопасности Украины» порядок проведения комплекса мероприятий по оценке рисков в сфере экономики.

Порядок определяет организационные основы проведения комплекса мероприятий по оценке рисков в сфере экономики, проводимого БЭБ с привлечением контролирующих органов и других государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере противодействия уголовным правонарушениям и предотвращению угроз экономической безопасности государства и субъектов хозяйствования.

Предусмотрено, что ответственным за проведение комплекса мероприятий Бюро экономической безопасности.

Комплекс мероприятий проводится не реже одного раза в три года.

Собирание сведений для проведения комплекса мероприятий осуществляет БЭБ постоянно.

Целью проведения комплекса мероприятий является определение рисков в сфере экономики, влияние которых приводит к ее тенизации и ослаблению экономической безопасности государства, а также разработке мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и/или уменьшение негативных последствий таких рисков.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине объявлен конкурс на нового директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отбирать его будут по новым правилам – с решающим голосом международных экспертов. Соответствующий закон о перезагрузке БЭБ Верховная Рада приняла 20 июня (законопроект 10439). Срок подачи документов – до 24 января 2025 года.

Среди прочего кандидатов попросят заполнить мотивационное письмо, где нужно будет указать ответ на вопрос, есть ли у них недобропорядочные родственники.

Автор: Наталя Мамченко

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