Проставлення електронного апостиля на витягу про несудимість – скільки ще чекати громадянам

Для оформлення різних процесів за кордоном українцям потрібен витяг про несудимість з апостилем, однак чекати на апостиль доводиться не один тиждень, бо поки не реалізована функція проставлення електронного апостиля.

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Якщо сам витяг (довідку) про несудимість наразі можна отримати онлайн, то для того, аби апостилювати її, потрібно чекати реакції відповідного державного органу – МВС – майже місяць.

Це значно ускладнює життя громадянам, зокрема, жінками з дітьми, які виїхали за кордон і працевлаштовуються там. З урахуванням масової цифровізації викликає питання, чому така послуга досі відсутня в електронному вигляді. З відповідною проблемою до «Судово-юридичної газети» неодноразово зверталися читачів.

Слід зауважити, що ще у 2015 році Міністерство юстиції України оголосило про нову передову технологію і новий електронний онлайн сервіс – проставлення електронного апостиля. Такий сервіс реалізований у більш, ніж 23 країнах, серед яких США, Великобританія, Австрія, Бельгія, Іспанія та інші технологічно високорозвинені країни.

Втім, для того, аби проставити апостиль саме на довідку про несудимість, в Україні все ще потрібно обмінюватися паперовими документами і чекати не один тиждень.

Кабмін постановою від 25 липня №853 затвердив новий порядок ведення Електронного реєстру апостилів.

Новий порядок визначає процедуру функціонування Електронного реєстру апостилів та наповнення його відомостями про проставлення спеціальної відмітки «Apostille» (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» на офіційних документах, які були складені на території України, яким відповідно до статті 5 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, засвідчуються справжність підпису, в якій якості виступала особа, що підписала документ та автентичність відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ.

Дія цього порядку поширюється на центральні органи виконавчої влади, що відповідно до законодавства проставляють апостилі з використанням Реєстру. Зокрема це Міністерство внутрішніх справ – на документах, що видаються МВС та його територіальними органами з надання сервісних послуг, Міносвіти, Міністерство юстиції – на документах, що видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, Державна міграційна служба – на документах, що видаються ДМС, її територіальними органами та територіальними підрозділами, що стосуються сфери міграції (імміграції та еміграції), Державна податкова служба, МЗС.

У постанові зазначено, що порядок набере чинності лише у червні 2025 року. Наразі невідомо, чи встигнуть уповноважені органи реалізувати цю постанову у встановлені строки і скасувати непотрібну паперову тяганину для громадян.

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