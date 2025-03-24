Проставление электронного апостиля на выписке о несудимости – сколько еще ждать гражданам

Для оформления различных процессов за границей украинцам необходима выписка о несудимости с апостилем, однако ждать апостиль приходится не одну неделю, поскольку функция проставления электронного апостиля пока не реализована.

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Если саму выписку (справку) о несудимости сейчас можно получить онлайн, то для того, чтобы проставить на нее апостиль, нужно ждать реакции соответствующего государственного органа – МВД – почти месяц.

Это значительно осложняет жизнь гражданам, в частности женщинам с детьми, которые выехали за границу и устраиваются там на работу. С учетом массовой цифровизации возникает вопрос, почему такая услуга до сих пор недоступна в электронном виде. С этой проблемой к «Судебно-юридической газете» неоднократно обращались читатели.

Следует отметить, что еще в 2015 году Министерство юстиции Украины объявило о новой передовой технологии и новом электронном онлайн-сервисе – проставлении электронного апостиля. Такой сервис реализован более чем в 23 странах, среди которых США, Великобритания, Австрия, Бельгия, Испания и другие технологически развитые страны.

Однако для того, чтобы проставить апостиль именно на справку о несудимости, в Украине все еще необходимо обмениваться бумажными документами и ждать не одну неделю.

Кабмин постановлением от 25 июля №853 утвердил новый порядок ведения Электронного реестра апостилей.

Новый порядок определяет процедуру функционирования Электронного реестра апостилей и наполнения его сведениями о проставлении специальной отметки «Apostille» (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) на официальных документах, составленных на территории Украины, которыми в соответствии со статьей 5 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, удостоверяются подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и аутентичность оттиска печати или штампа, которыми скреплен документ.

Действие этого порядка распространяется на центральные органы исполнительной власти, которые в соответствии с законодательством проставляют апостили с использованием Реестра. В частности, это Министерство внутренних дел – на документах, выдаваемых МВД и его территориальными органами по предоставлению сервисных услуг, Министерство образования, Министерство юстиции – на документах, выдаваемых органами юстиции, судами, государственными архивными учреждениями, а также на документах, оформляемых нотариусами Украины, Государственная миграционная служба – на документах, выдаваемых ГМС, ее территориальными органами и территориальными подразделениями, касающихся сферы миграции (иммиграции и эмиграции), Государственная налоговая служба, МИД.

В постановлении указано, что порядок вступит в силу только в июне 2025 года. Пока неизвестно, успеют ли уполномоченные органы реализовать это постановление в установленные сроки и отменить ненужную бумажную волокиту для граждан.

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