Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Проставление электронного апостиля на выписке о несудимости – сколько еще ждать гражданам

08:30, 24 марта 2025
Для оформления различных процессов за границей украинцам необходима выписка о несудимости с апостилем, однако ждать апостиль приходится не одну неделю, поскольку функция проставления электронного апостиля пока не реализована.
Проставление электронного апостиля на выписке о несудимости – сколько еще ждать гражданам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если саму выписку (справку) о несудимости сейчас можно получить онлайн, то для того, чтобы проставить на нее апостиль, нужно ждать реакции соответствующего государственного органа – МВД – почти месяц.

Это значительно осложняет жизнь гражданам, в частности женщинам с детьми, которые выехали за границу и устраиваются там на работу. С учетом массовой цифровизации возникает вопрос, почему такая услуга до сих пор недоступна в электронном виде. С этой проблемой к «Судебно-юридической газете» неоднократно обращались читатели.

Следует отметить, что еще в 2015 году Министерство юстиции Украины объявило о новой передовой технологии и новом электронном онлайн-сервисе – проставлении электронного апостиля. Такой сервис реализован более чем в 23 странах, среди которых США, Великобритания, Австрия, Бельгия, Испания и другие технологически развитые страны.
Однако для того, чтобы проставить апостиль именно на справку о несудимости, в Украине все еще необходимо обмениваться бумажными документами и ждать не одну неделю.

Кабмин постановлением от 25 июля №853 утвердил новый порядок ведения Электронного реестра апостилей.

Новый порядок определяет процедуру функционирования Электронного реестра апостилей и наполнения его сведениями о проставлении специальной отметки «Apostille» (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) на официальных документах, составленных на территории Украины, которыми в соответствии со статьей 5 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, удостоверяются подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и аутентичность оттиска печати или штампа, которыми скреплен документ.

Действие этого порядка распространяется на центральные органы исполнительной власти, которые в соответствии с законодательством проставляют апостили с использованием Реестра. В частности, это Министерство внутренних дел – на документах, выдаваемых МВД и его территориальными органами по предоставлению сервисных услуг, Министерство образования, Министерство юстиции – на документах, выдаваемых органами юстиции, судами, государственными архивными учреждениями, а также на документах, оформляемых нотариусами Украины, Государственная миграционная служба – на документах, выдаваемых ГМС, ее территориальными органами и территориальными подразделениями, касающихся сферы миграции (иммиграции и эмиграции), Государственная налоговая служба, МИД.

В постановлении указано, что порядок вступит в силу только в июне 2025 года. Пока неизвестно, успеют ли уполномоченные органы реализовать это постановление в установленные сроки и отменить ненужную бумажную волокиту для граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

МВД граница апостиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная судебная администрация в течение 2 месяцев ограничит доступ граждан к текстам судебных решений по делам об уклонении от мобилизации

Верховная Рада готовится принять в целом законопроект об ограничении доступа граждан к определенным судебным решениям, включая приговоры по делам об уклонении от мобилизации – перечень ограничений.

Уклонение от отбывания наказания как основание для приостановления сроков давности исполнения обвинительного приговора является особым юридическим фактом – ОП КУС ВС

Делая вывод об уклонении лица от отбывания наказания при применении ч. 3 ст. 80 УК, суд тем самым фактически признает его виновным в совершении нового преступления, и такое правоприменение противоречит Конституции – позиция ОП КУС ВС.

Расходы на командирование одного судьи в год могут составлять почти 438 тысяч гривен – Минфин выступил против изменений в сроках командирования

В Министерстве финансов не поддержали законопроект об изменениях сроков командирования судей, поскольку общие расходы на них могут достичь 180,5 млн гривен в год.

В НШСУ создадут отдельное коммуникационное подразделение и сформируют новую информационную политику

Национальная школа судей решила заняться популяризацией своей деятельности.

Комитет рекомендовал Верховной Раде одобрить законопроект о временном неприменении ограничений на сроки командирования судей

Предлагается предусмотреть, что ограничения общего срока командирования судьи не применяются в отношении командированных судей апелляционных судов – до дня завершения ВККС конкурса, а в отношении командированных судей местных судов – в течение отбора и 6 месяцев с даты его завершения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    суддя Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду