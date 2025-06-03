Верховна Рада прийняла законопроект про Військового омбудсмана за основу

Законопроект покладає на Президента нові повноваження з призначення Військового омбудсмана.

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Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект Президента Володимира Зеленського 13266 про Військового омбудсмана.

Військовий омбудсман, відповідно до положень законопроекту, призначатиметься на посаду, а також може бути звільнений з посади Президентом України. Також передбачено надання Президенту права призначати і звільняти з посади заступників Військового омбудсмана за поданням Військового омбудсмана.

Визначено, що Військовий омбудсман є посадовою особою, через яку Президент відповідно до статті 106 Конституції і статей 4 і 5 Закону «Про національну безпеку України» здійснює демократичний цивільний контроль за сектором безпеки та оборони.

Пропонується встановити, що обов’язком Військового омбудсмана є розгляд питань забезпечення дотримання прав військовослужбовців органами військового управління та військовим командуванням.

Під час проведення перевірки Військовому омбудсману та уповноваженим ним особам надається право:

опитувати та отримувати від осіб, що володіють інформацією стосовно предмета перевірки, письмові пояснення;

запитувати та отримувати інформацію і документи, що стосуються предмета перевірки, робити (отримувати) необхідні копії таких документів;

проводити огляд місцевості, об'єктів, приміщень, предметів тощо, що стосуються предмета перевірки.

Проект стосується як осіб, які звертатимуться у зв’язку з порушенням їхніх прав (військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, членів добровольчих формувань територіальних громад та поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України), так і усіх державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, які зобов’язані взаємодіяти з Військовим омбудсманом та надавати відповіді на його запити.

Разом із тим, як зазначає Головне науково-експертне управління парламенту, у проекті концептуально не вирішено питання щодо розмежування повноважень між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Військовим омбудсменом.

Передбачається, що «Військовий омбудсман та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини з питань, що стосуються їх співпраці, можуть укласти угоду (меморандум)». Водночас порядок відповідної взаємодії, її правова природа та правові наслідки не є визначеними.

Автор: Наталя Мамченко

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