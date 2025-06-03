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Верховная Рада приняла законопроект о Военном омбудсмане за основу

12:33, 3 июня 2025
Законопроект возлагает на Президента новые полномочия по назначению Военного омбудсмана.
Верховная Рада приняла законопроект о Военном омбудсмане за основу
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Президента Владимира Зеленского 13266 о Военном омбудсмане.

Военный омбудсман, согласно положениям законопроекта, будет назначаться на должность, а также может быть уволен с должности Президентом Украины. Также предусмотрено предоставление Президенту права назначать и увольнять с должности заместителей Военного омбудсмана по представлению Военного омбудсмана.

Определено, что Военный омбудсман является должностным лицом, через которое Президент в соответствии со статьей 106 Конституции и статьями 4 и 5 Закона «О национальной безопасности Украины» осуществляет демократический гражданский контроль за сектором безопасности и обороны.

Предлагается установить, что обязанностью Военного омбудсмана является рассмотрение вопросов обеспечения соблюдения прав военнослужащих органами военного управления и военным командованием.

Во время проведения проверки Военному омбудсману и уполномоченным им лицам предоставляется право:

  • опрашивать и получать от лиц, обладающих информацией относительно предмета проверки, письменные пояснения;
  • запрашивать и получать информацию и документы, касающиеся предмета проверки, делать (получать) необходимые копии таких документов;
  • проводить осмотр местности, объектов, помещений, предметов и т.п., относящихся к предмету проверки.

Проект касается как лиц, которые будут обращаться в связи с нарушением их прав (военнослужащих, военнообязанных и резервистов, членов добровольческих формирований территориальных общин и полицейских полиции особого назначения Национальной полиции Украины), так и всех государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций, которые обязаны взаимодействовать с Военным омбудсманом и предоставлять ответы на его запросы.

Вместе с тем, как отмечает Главное научно-экспертное управление парламента, в проекте концептуально не решен вопрос о разграничении полномочий между Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и Военным омбудсманом.

Предполагается, что «Военный омбудсман и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека по вопросам, касающимся их сотрудничества, могут заключить соглашение (меморандум)». В то же время порядок соответствующего взаимодействия, его правовая природа и правовые последствия не определены.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект омбудсмен

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