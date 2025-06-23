Санкції за плагіат та ChatGPT – Верховна Рада розгляне законопроект про академічну доброчесність

За допомогою закону про академічну доброчесність планується боротися з корупцією в освіті і збільшувати довіру іноземних партнерів.

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Парламентський комітет з питань освіти рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 10392 «Про академічну доброчесність».

Засідання відбулося під головуванням Сергія Бабака за участі представників секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, секретаріату Кабміну, Офісу Президента, Міносвіти, Міністерства закордонних справ тощо.

Метою прийняття законопроекту, як зазначили у комітеті, є «зростання культури академічної доброчесності в усіх закладах освіти і наукових установах, утвердження цінностей академічної доброчесності як в академічному середовищі, так і в суспільстві загалом».

Також у комітеті додали, що «формування довіри і поваги один до одного в системі освіти і науки матиме наслідком (з часом) формування довіри доброчесного політикуму, повернення довіри громадян до власної держави, мінімізацію корупційних практик, підвищення загального добробуту Українського народу і збільшуватиме довіру до України іноземних партнерів».

Отже, комітет опрацював порівняльну таблицю з пропозиціями та поправками до законопроекту. Втім, наразі фінальна редакція не опублікована.

Нагадаємо, Верховна Рада ще 6 червня 2024 року ухвалила цей законопроект в першому читанні. Він був зареєстрований 8 січня 2024 року великою групою депутатів на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», законопроект у прийнятій за основу редакції передбачає відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту і плагіат у науковій діяльності.

Зокрема тим особами, які мали плагіат в своїх роботах, можуть запропонувати добровільно відмовитися від присудженого наукового ступеня чи вченого звання.

Для здобувачів освіти встановлюється, що кожне навчальне завдання має бути виконане самостійно, крім випадків, коли його виконання передбачає участь декількох осіб або правилами виконання відповідних завдань дозволено отримання допомоги від інших осіб, використання допоміжних матеріалів та засобів, мережі Інтернет тощо.

Визначено, що особа не може вважатися автором академічного твору, якщо він сформований (згенерований) за запитом особи комп’ютерною програмою в автоматичному режимі.

При використанні в академічному творі частин, згенерованих комп’ютерними програмами, цей факт має бути зазначений автором із зазначенням методики формування або посиланням на відповідну комп’ютерну програму чи її опис.

Кожен заклад освіти, наукова установа зобов’язаний мати визначену своїми внутрішніми актами систему забезпечення академічної доброчесності.

Заклади освіти, наукові установи зобов’язані здійснювати перевірку відсутності ознак порушень академічної доброчесності в академічних творах, які вони видають, або які оприлюднюються у заснованих ними виданнях.

Керівники закладів освіти, наукових установ та їх структурних підрозділів зобов’язані забезпечувати функціонування системи академічної доброчесності.

Під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу освіти, наукової установи у порядку, затвердженому МОН, проводиться перевірка кожного кандидата на посаду на предмет наявності ознак порушень академічної доброчесності, яка включає зокрема перевірку наукової роботи, за результатами захисту якої кандидат здобув науковий ступінь у разі наявності; перевірку звернень про порушення кандидатом академічної доброчесності тощо.

Також передбачається, що у разі виявлення ознак порушення автором академічної доброчесності в академічному творі, що був поданий для його оприлюднення, видавець має право відмовити в оприлюдненні цього академічного твору та повідомити про порушення академічної доброчесності керівника установи, де працює автор.

Опублікований академічний твір, в якому виявлено факт порушення академічної доброчесності, відкликається видавцем з одночасним оприлюдненням причин його відкликання. Академічний твір з моменту відкликання не вважається опублікованим і не враховується під час оцінювання академічній діяльності автора.

Види порушень академічної доброчесності

відчуження авторства;

академічний плагіат;

приписування авторства;

самоплагіат;

фабрикація;

фальсифікація;

недоброчесне оцінювання результатів навчання;

несамостійне виконання завдання;

недозволена допомога;

академічний саботаж;

схиляння до порушення академічної доброчесності;

інституційні порушення академічної доброчесності.

Додаткові види порушень академічної доброчесності можуть визначатися спеціальними законами у сфері освіти і науки або закладами освіти, науковими установами.

Заходи реагування на порушення академічної доброчесності

1) виховні заходи;

2) притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності;

3) реагування на порушення академічної доброчесності при проведенні конкурсів;

4) інституційні заходи реагування.

Рішення про застосування заходів реагування на порушення академічної доброчесності ухвалює уповноважений суб’єкт .

Відсутність судового рішення або рішення іншого уповноваженого органу щодо притягнення особи до іншого виду відповідальності не є перешкодою для розгляду питання щодо порушення особою академічної доброчесності відповідно до цього Закону та притягнення винної особи до академічної відповідальності.

Академічна відповідальність

До академічної відповідальності може бути притягнута особа, яка на час вчинення нею порушення академічної доброчесності досягла 14- річного віку.

Детальніше про законопроект можна прочитати у матеріалі «Судово-юридичної газети».

Автор: Наталя Мамченко

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