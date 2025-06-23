Санкции за плагиат и ChatGPT – Верховная Рада рассмотрит законопроект об академической добросовестности

С помощью закона об академической добросовестности планируется бороться с коррупцией в образовании и увеличивать доверие иностранных партнеров.

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Парламентский комитет по вопросам образования рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект 10392 «Об академической добросовестности».

Заседание состоялось под председательством Сергея Бабака с участием представителей секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, секретариата Кабмина, Офиса Президента, Минобразования, Министерства иностранных дел и т.д.

Целью принятия законопроекта, как отметили в комитете, является «рост культуры академической добросовестности во всех учреждениях образования и научных учреждениях, утверждение ценностей академической добросовестности как в академической среде, так и в обществе в целом».

Также в комитете добавили, что «формирование доверия и уважения друг к другу в системе образования и науки повлечет за собой (со временем) формирование доверия добросовестного политикума, возвращение доверия граждан к собственному государству, минимизацию коррупционных практик, повышение общего благосостояния Украинского народа и будет увеличивать доверие к Украине иностранных партнеров».

Итак, комитет проработал сравнительную таблицу с предложениями и поправками к законопроекту. Впрочем, сейчас финальная редакция не опубликована.

Напомним, Верховная Рада еще 6 июня 2024 года приняла этот законопроект в первом чтении. Он был зарегистрирован 8 января 2024 года большой группой депутатов во главе со спикером Русланом Стефанчуком.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект в принятой за основу редакции предусматривает ответственность за написание научных работ с помощью искусственного интеллекта и плагиат в научной деятельности.

В частности, лицам, имевшим плагиат в своих работах, могут предложить добровольно отказаться от присужденной ученой степени или ученого звания.

Для соискателей образования устанавливается, что каждое учебное задание должно быть выполнено самостоятельно, кроме случаев, когда его выполнение предусматривает участие нескольких лиц или правилами выполнения соответствующих заданий разрешено получение помощи от других лиц, использование вспомогательных материалов и средств, сети Интернет и т.д.

Определено, что лицо не может считаться автором академического произведения, если оно сформировано (сгенерировано) по запросу лица компьютерной программой в автоматическом режиме.

При использовании в академическом произведении частей, сгенерированных компьютерными программами, этот факт должен быть указан автором с указанием методики формирования или ссылкой на соответствующую компьютерную программу или ее описание.

Каждое учебное заведение, научное учреждение обязано иметь определенную своими внутренними актами систему обеспечения академической добросовестности.

Учебные заведения, научные учреждения обязаны осуществлять проверку отсутствия признаков нарушений академической добросовестности в академических произведениях, которые они издают, или которые обнародуются в основанных ими изданиях.

Руководители учебных заведений, научных учреждений и их структурных подразделений обязаны обеспечивать функционирование системы академической добросовестности.

При проведении конкурса на должность руководителя учебного заведения, научного учреждения в порядке, утвержденном МОН, проводится проверка каждого кандидата на должность на предмет наличия признаков нарушений академической добросовестности, которая включает, в частности, проверку научной работы, по результатам защиты которой кандидат получил ученую степень в случае наличия; проверку обращений о нарушении кандидатом академической добросовестности и т.д.

Также предусматривается, что в случае выявления признаков нарушения автором академической добросовестности в академическом произведении, которое было подано для его обнародования, издатель имеет право отказать в обнародовании этого академического произведения и сообщить о нарушении академической добросовестности руководителю учреждения, где работает автор.

Опубликованное академическое произведение, в котором выявлен факт нарушения академической добросовестности, отзывается издателем с одновременным обнародованием причин его отзыва. Академическое произведение с момента отзыва не считается опубликованным и не учитывается при оценивании академической деятельности автора.

Виды нарушений академической добросовестности

отчуждение авторства;

академический плагиат;

приписывание авторства;

самоплагиат;

фабрикация;

фальсификация;

недобросовестное оценивание результатов обучения;

несамостоятельное выполнение задания;

недозволенная помощь;

академический саботаж;

склонение к нарушению академической добросовестности;

институциональные нарушения академической добросовестности.

Дополнительные виды нарушений академической добросовестности могут определяться специальными законами в сфере образования и науки или учебными заведениями, научными учреждениями.

Меры реагирования на нарушения академической добросовестности

воспитательные меры; привлечение к академической и/или дисциплинарной ответственности; реагирование на нарушения академической добросовестности при проведении конкурсов; институциональные меры реагирования.

Решение о применении мер реагирования на нарушения академической добросовестности принимает уполномоченный субъект.

Отсутствие судебного решения или решения другого уполномоченного органа относительно привлечения лица к другому виду ответственности не является препятствием для рассмотрения вопроса о нарушении лицом академической добросовестности в соответствии с этим Законом и привлечения виновного лица к академической ответственности.

Академическая ответственность

К академической ответственности может быть привлечено лицо, которое на момент совершения им нарушения академической добросовестности достигло 14-летнего возраста.

Подробнее о законопроекте можно прочитать в материале «Судебно-юридической газеты».

Автор: Наталя Мамченко

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