Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес №13450.

Як повідомляє Апарат Верховної Ради, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує парламенту прийняти у другому читанні законопроєкт № 13450.

Йдеться про модернізацію та будівництво електромереж і підстанцій, магістральних та розподільних газопроводів, газосховищ, LNG-об’єктів та інших енергетичних споруд, які гарантують надійне постачання ресурсів та розвиток інфраструктури енергетичного сектору України.

Такі проєкти реалізовуватимуться з метою зміцнення енергетичної безпеки країни, інтеграції України до європейського енергетичного простору та підтримки сталого відновлення держави після війни.

Законопроєкт передбачає надання послуг із будівництва таких стратегічних об’єктів через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва, що уніфікує та цифровізує всі процеси. Також пропонується спрощена процедура отримання дозволів та погодження рішень органів влади щодо реалізації проєктів. Громадськість матиме можливість брати участь в обговоренні та контролі їх реалізації.

У висновку Комітету зазначається, що до законопроєкту надійшло 1797 поправок, з яких 153 враховані (редакційно або частково), а 1644 – відхилені.

Законопроєкт спрямований на гармонізацію українського законодавства з положеннями Регламенту (ЄС) 2022/869 Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 2022 року про керівні принципи транс’європейської енергетичної інфраструктури. Цей регламент був адаптований і включений до законодавства Енергетичного Співтовариства через Рішення Ради міністрів 2023/02/MC-EnC від 14 грудня 2023 року.

Документ встановлює інституційні та правові умови для реалізації інфраструктурних проєктів у сфері енергетики, які мають стратегічне значення як для України, так і для ЄС та Енергетичного Співтовариства. Впровадження європейських стандартів у сфері енергетичної інфраструктури сприятиме залученню значних інвестицій у сектор енергетики, що особливо важливо в умовах відбудови країни та забезпечення ефективних і стійких енергетичних рішень.

За результатами розгляду Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти законопроєкт про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес (реєстр. № 13450), у другому читанні та в цілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.