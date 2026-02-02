  1. Публикации
Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

18:00, 2 февраля 2026
Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект о инфраструктурных проектах в сфере энергетики, представляющих общественный интерес №13450.

Как сообщает Аппарат Верховной Рады,  Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект № 13450.

Речь идет о модернизации и строительстве электросетей и подстанций, магистральных и распределительных газопроводов, газохранилищ, LNG-объектов и других энергетических сооружений, которые обеспечивают надежное снабжение ресурсами и развитие инфраструктуры энергетического сектора Украины.

Такие проекты будут реализовываться с целью укрепления энергетической безопасности страны, интеграции Украины в европейское энергетическое пространство и поддержки устойчивого восстановления государства после войны.

Законопроект предусматривает предоставление услуг по строительству таких стратегических объектов через Единую государственную электронную систему в сфере строительства, которая унифицирует и цифровизирует все процессы. Также предлагается упрощенная процедура получения разрешений и согласования решений органов власти относительно реализации проектов. Общественность получит возможность участвовать в обсуждении и контроле их реализации.

В выводе Комитета отмечается, что к законопроекту поступило 1797 поправок, из которых 153 учтены (редакционно или частично), а 1644 – отклонены.

Законопроект направлен на гармонизацию украинского законодательства с положениями Регламента (ЕС) 2022/869 Европейского Парламента и Совета от 30 мая 2022 года о руководящих принципах трансъевропейской энергетической инфраструктуры. Этот регламент был адаптирован и включен в законодательство Энергетического Сообщества через Решение Совета министров 2023/02/MC-EnC от 14 декабря 2023 года.

Документ устанавливает институциональные и правовые условия для реализации инфраструктурных проектов в сфере энергетики, имеющих стратегическое значение как для Украины, так и для ЕС и Энергетического Сообщества. Внедрение европейских стандартов в сфере энергетической инфраструктуры будет способствовать привлечению значительных инвестиций в сектор энергетики, что особенно важно в условиях восстановления страны и обеспечения эффективных и устойчивых энергетических решений.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендует Верховной Раде Украины принять законопроект о инфраструктурных проектах в сфере энергетики, представляющих общественный интерес (рег. № 13450), во втором чтении и в целом.

Верховная Рада Украины законопроект энергетика

Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

