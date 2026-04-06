Військовий збір хочуть «прив’язати» до фінансування оборони через спецфонд

У Раді пропонують змінити підхід до військового збору та спрямовувати його виключно на потреби Збройних Сил України.

Військовий збір був запроваджений як інструмент підтримки армії. Однак на законодавчому рівні досі відсутня пряма норма, яка б гарантувала, що кошти від сплати військового збору мають йти на оборонне призначення. Наразі надходження від військового збору зараховуються до загального фонду державного бюджету і можуть спрямовуватися на будь-які видатки, визначені урядом.

За даними Казначейства, у 2025 році військовий збір приніс до бюджету 163,6 млрд грн — це один із найвагоміших внутрішніх ресурсів держави в умовах війни. Водночас бюджет на 2026 рік ухвалено з дефіцитом 2,4 трлн грн (18,4% ВВП), а частина коштів спрямовується на програми, не пов’язані безпосередньо з обороною. Зокрема, йдеться про «Національний кешбек» і «Зимову єПідтримку». На їх фінансування 393,77 млн грн перерозподілили з інших програм, ще 570 млн грн виділили з резервного фонду. Водночас ефект програми «Національний кешбек», за оприлюдненими оцінками, становив лише 0,001 % ВВП, а економісти звертали увагу на сумнівну ефективність універсальних виплат в умовах значного бюджетного дефіциту та наявності більш адресних інструментів соціальної підтримки.

Що запропонував Уряд

Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів подав до парламенту законопроєкт №15110, яким пропонується врегулювати порядок справляння військового збору. Документ передбачає продовження обов’язку його сплати ще на три роки після скасування воєнного стану зі збереженням чинних ставок. Зокрема, для фізичних осіб ставка становитиме 5%.

Для фізичних осіб-підприємців передбачено такі умови:

для 1-ї, 2-ї та 4-ї груп спрощеної системи оподаткування — фіксований платіж у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на перше число поточного місяця (у 2026 році — 865 грн);

для 3-ї групи єдиного податку — як для ФОП, так і для юридичних осіб (за винятком електронних резидентів) — ставка становитиме 1% від отриманого доходу.

Проте урядовий законопроєкт не вирішує ключового питання — цільового використання коштів. Саме це і стало причиною появи альтернатививних законопроєктів.

Що пропонують альтернативні законопроєкти

Альтернативні законопроєкти змінюють сам підхід до військового збору. Якщо урядова ініціатива фактично залишає чинну систему без змін і не закріплює цільове використання коштів, то альтернативні пропозиції роблять акцент саме на цьому питанні — пропонується чіткіше визначити, що військовий збір має спрямовуватися виключно на оборонні потреби. Йдеться про законопроєкт — №15110-1 та №15110-2.

Обидва виходять із однакової логіки, що військовий збір має бути не просто податком, а цільовим інструментом у фінансуванні армії.

Законопроєкт №15110-1 передбачає, що доходи державного бюджету від військового збору мають спрямовуватися до спеціального фонду держбюджету та використовуватися виключно на забезпечення потреб Збройних Сил України. Відповідні зміни пропонується внести до Податкового кодексу з відсилкою до Бюджетного кодексу. Набрання чинності документом пропонується з 1 червня 2026 року, а уряду доручається привести свої нормативні акти у відповідність до закону.

Натомість законопроєкт №15110-2, окрім аналогічної норми про спрямування військового збору до спеціального фонду на потреби ЗСУ, додатково фактично повторює модель продовження дії збору після завершення воєнного стану. Зокрема, він передбачає збереження ставки 5% для фізичних осіб, а також встановлює для ФОП 1-ї, 2-ї та 4-ї груп фіксований платіж на рівні 10% від мінімальної зарплати (близько 850 грн у 2026 році), а для платників 3-ї групи — 1% від доходу для ФОП і юридичних осіб (крім е-резидентів). Дія цих норм пропонується ще на три роки після завершення або скасування воєнного стану.

Таким чином, обидва альтернативні проєкти збігаються у ключовому — вони пропонують закріпити цільове використання військового збору на потреби ЗСУ через спеціальний фонд.

