Военный сбор хотят «привязать» к финансированию обороны через спецфонд

В Раде предлагают изменить подход к военному сбору и направлять его исключительно на нужды Вооружённых сил Украины.

Военный сбор был введён как инструмент поддержки армии. Однако на законодательном уровне до сих пор отсутствует прямая норма, которая бы гарантировала, что средства от уплаты военного сбора направляются на оборонные нужды. В настоящее время поступления от военного сбора зачисляются в общий фонд государственного бюджета и могут использоваться на любые расходы, определённые правительством.

По данным Казначейства, в 2025 году военный сбор принёс в бюджет 163,6 млрд грн — это один из наиболее значимых внутренних ресурсов государства в условиях войны. В то же время бюджет на 2026 год принят с дефицитом 2,4 трлн грн (18,4% ВВП), а часть средств направляется на программы, не связанные напрямую с обороной. В частности, речь идёт о «Национальном кэшбэке» и «Зимней еПоддержке». На их финансирование 393,77 млн грн перераспределили с других программ, ещё 570 млн грн выделили из резервного фонда. При этом эффект программы «Национальный кэшбэк», по опубликованным оценкам, составил лишь 0,001 % ВВП, а экономисты обращали внимание на сомнительную эффективность универсальных выплат в условиях значительного бюджетного дефицита и наличия более адресных инструментов социальной поддержки.

Что предложило правительство

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров внёс в парламент законопроект №15110, которым предлагается урегулировать порядок взимания военного сбора. Документ предусматривает продление обязанности его уплаты ещё на три года после отмены военного положения с сохранением действующих ставок. В частности, для физических лиц ставка составит 5%.

Для физических лиц-предпринимателей предусмотрены следующие условия:

для 1-й, 2-й и 4-й групп упрощённой системы налогообложения — фиксированный платёж в размере 10% от минимальной заработной платы, установленной на первое число текущего месяца (в 2026 году — 865 грн);

для 3-й группы единого налога — как для ФЛП, так и для юридических лиц (за исключением электронных резидентов) — ставка составит 1% от полученного дохода.

Однако правительственный законопроект не решает ключевого вопроса — целевого использования средств. Именно это стало причиной появления альтернативных законопроектов.

Что предлагают альтернативные законопроекты

Альтернативные законопроекты меняют сам подход к военному сбору. Если правительственная инициатива фактически оставляет действующую систему без изменений и не закрепляет целевое использование средств, то альтернативные предложения делают акцент именно на этом вопросе — предлагается чётче определить, что военный сбор должен направляться исключительно на оборонные нужды. Речь идёт о законопроектах №15110-1 и №15110-2.

Оба исходят из одинаковой логики: военный сбор должен быть не просто налогом, а целевым инструментом финансирования армии.

Законопроект №15110-1 предусматривает, что доходы государственного бюджета от военного сбора должны направляться в специальный фонд госбюджета и использоваться исключительно на обеспечение потребностей Вооружённых сил Украины. Соответствующие изменения предлагается внести в Налоговый кодекс со ссылкой на Бюджетный кодекс. Вступление закона в силу предлагается с 1 июня 2026 года, а правительству поручается привести свои нормативные акты в соответствие с законом.

В свою очередь, законопроект №15110-2, помимо аналогичной нормы о направлении военного сбора в специальный фонд на нужды ВСУ, дополнительно фактически повторяет модель продления действия сбора после завершения военного положения. В частности, он предусматривает сохранение ставки 5% для физических лиц, а также устанавливает для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп фиксированный платёж на уровне 10% от минимальной зарплаты (около 850 грн в 2026 году), а для плательщиков 3-й группы — 1% от дохода для ФЛП и юридических лиц (кроме е-резидентов). Действие этих норм предлагается продлить ещё на три года после завершения или отмены военного положения.

Таким образом, оба альтернативных проекта сходятся в ключевом — они предлагают закрепить целевое использование военного сбора на нужды ВСУ через специальный фонд.

