Уряд розраховує, що бізнес безкоштовно супроводжуватиме стартапи

Відтепер проходження навчання може стати підставою для отримання мікрогранту без проведення співбесіди.

11 квітня 2026 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 472, яка впроваджує новий для українського правового поля Порядок надання менторської підтримки молодим підприємцям. Цей документ інтегрує освітній компонент безпосередньо в процедуру отримання державних мікрогрантів. Впровадження інституту менторства є відповіддю на запити міжнародних донорів та Світового банку щодо підвищення стійкості новостворених малих підприємств.

Що таке менторство?

Програма спрямована на допомогу отримувачам мікрогрантів та тим, хто лише планує розпочати власну справу, у тому числі ВПО та особам з інвалідністю. При цьому програма має чітко визначену цільову аудиторію. Це громадяни віком від 18 до 25 років включно.

Менторська підтримка передбачає проведення комплексних заходів з основ підприємництва, фінансового менеджменту та бізнес-планування.

Супровід молодих підприємців відбуватиметься із залученням досвідчених фахівців та представників різних організацій для надання практичної підтримки у започаткуванні та розвитку бізнесу.

Важливо зазначити, що дія цього Порядку не поширюється на суб’єктів молодіжної роботи, які претендують на проектну підтримку за іншими програмами відповідно до Порядку надання державної підтримки молодіжним та дитячим громадським об'єднанням, іншим суб'єктам молодіжної роботи шляхом надання бюджетних грантів як проектної підтримки за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 1252.

Механізм реалізації: навчання та супровід

Заходами з надання менторської підтримки молодим підприємцям є

Комплексні заходи з бізнес-планування, управління фінансами та опанування методології підприємництва. Надання методичної та практичної допомоги безпосередньо менторами. Індивідуальний менторський супровід для вже діючого бізнесу. Надання менторської підтримки з метою отримання молодими підприємцями мікрогранту.

Хто такі ментори та як їх залучають?

Ментори — це представники юридичних осіб (громадських об’єднань, закладів освіти, міжнародних організацій), фізичні особи-підприємці, а також консультанти офісів «Зроблено в Україні». Менторська допомога надається на добровільних та безоплатних засадах. Координує цей процес Державний центр зайнятості, який залучає партнерів та менторів на основі меморандумів або договорів про співпрацю.

Для молодих підприємців, які вже отримали мікрогрант, офіси «Зроблено в Україні» стають повноцінними хабами допомоги. Основні напрями консультацій будуть включати:

- Розроблення індивідуальних планів розвитку бізнесу та професійний супровід на кожному етапі їхньої реалізації.

- Допомогу у підборі та підготовці персоналу. Також підприємців інформуватимуть про державні компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних.

- Надання актуальної інформації про доступні кредити, державні програми підтримки та зміни в законодавстві, що стосуються мікрогрантів.

Державний центр зайнятості впроваджує систему менторства і для майбутніх отримувачів мікрогрантів. Відтепер молоді підприємці зможуть отримати професійний супровід ще на етапі підготовки бізнес-плану.

Менторська підтримка надається на основі офіційних домовленостей: меморандумів про співпрацю або прямих угод між Державним центром зайнятості та партнерськими організаціями.

Державний центр зайнятості розміщує оголошення про набір молодих підприємців на своєму офіційному сайті та у соціальних мережах. Спільно з партнерами проводяться роз’яснювальні заходи, де пояснюють, як знайти наставника та які саме консультації можна отримати (від фінансового планування до маркетингу).

Цифровізація

Порядок передбачає поступовий перехід на повністю електронну реєстрацію.

Перший етап — це реєстрація через заявку на сайті Державного центру зайнятості.

Другий етап, після його технічної реалізації — виключно через Портал Дія з використанням системи «Обрій».

Алгоритм передбачає автоматичну перевірку відомостей через державні реєстри, що має мінімізувати корупційні ризики та прискорити розгляд заявок, так повідомлення про реєстрацію має надійти протягом 3 робочих днів.

Сертифікат та скасування співбесіди

Після завершення навчання підприємець отримує сертифікат. Згідно зі змінами до загального Порядку надання мікрогрантів, регіональний центр зайнятості не проводить особисту співбесіду з отримувачем гранту віком 18-25 років, якщо він має такий сертифікат. У такому разі співбесіда автоматично вважається такою, що пройшла успішно. Це суттєво знижує суб'єктивний фактор при оцінці бізнес-ідеї підприємця.

Через 12 місяців діяльності молодий підприємець може звернутися за індивідуальним супроводом. На цьому етапі регіональний центр зайнятості аналізує ефективність бізнесу, кількість створених робочих місць та обсяг сплачених податків. Тільки після такого аналізу організовується зустріч з ментором для подальшого розвитку.

Важливо, що Державний центр зайнятості встановлює граничну чисельність учасників. Це означає, що програма може бути недоступною для всіх охочих через обмеженість ресурсів. Крім того, безоплатність роботи менторів провокує ризики зниження якості підтримки або браку мотивації у досвідчених бізнесменів брати участь у програмі на постійній основі.

Таким чином, навчання стає легітимною підставою для отримання фінансової підтримки без застосування додаткових відбіркових процедур, зокрема співбесід. Для молоді віком від 18 до 25 років це створює можливість отримати не лише стартовий капітал для започаткування власної справи, а й професійний менторський супровід.

Ефективність реалізації цієї ініціативи значною мірою залежатиме від спроможності Державного центру зайнятості забезпечити залучення до менторської діяльності практиків із реальним досвідом ведення бізнесу, а також від технічної готовності інформаційної системи «Обрій» до адміністрування значної кількості заявок.

