  1. Публикации
  2. / В Украине

Правительство рассчитывает, что бизнес будет бесплатно сопровождать стартапы

09:15, 24 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отныне прохождение обучения может стать основанием для получения микрогранта без проведения собеседования.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

11 апреля 2026 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины № 472, которое внедряет новый для украинского правового поля Порядок предоставления менторской поддержки молодым предпринимателям. Этот документ интегрирует образовательный компонент непосредственно в процедуру получения государственных микрогрантов. Внедрение института менторства является ответом на запросы международных доноров и Всемирного банка по повышению устойчивости вновь созданных малых предприятий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что такое менторство?

Программа направлена на помощь получателям микрогрантов и тем, кто только планирует начать собственное дело, в том числе ВПО и лицам с инвалидностью. При этом программа имеет четко определенную целевую аудиторию. Это граждане в возрасте от 18 до 25 лет включительно.

Менторская поддержка предусматривает проведение комплексных мероприятий по основам предпринимательства, финансовому менеджменту и бизнес-планированию.

Сопровождение молодых предпринимателей будет происходить с привлечением опытных специалистов и представителей различных организаций для оказания практической поддержки в создании и развитии бизнеса.

Важно отметить, что действие этого Порядка не распространяется на субъектов молодежной работы, претендующих на проектную поддержку по другим программам в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, другим субъектам молодежной работы путем предоставления бюджетных грантов в качестве проектной поддержки за счет средств государственного бюджета, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 1252.

Механизм реализации: обучение и сопровождение

Мероприятиями по предоставлению менторской поддержки молодым предпринимателям являются:

  1. Комплексные мероприятия по бизнес-планированию, управлению финансами и освоению методологии предпринимательства.
  2. Оказание методической и практической помощи непосредственно менторами.
  3. Индивидуальное менторское сопровождение для уже действующего бизнеса.
  4. Предоставление менторской поддержки с целью получения молодыми предпринимателями микрогранта.

Кто такие менторы и как их привлекают?

Менторы — это представители юридических лиц (общественных объединений, учебных заведений, международных организаций), физические лица-предприниматели, а также консультанты офисов «Сделано в Украине». Менторская помощь предоставляется на добровольных и безвозмездных началах. Координирует этот процесс Государственный центр занятости, который привлекает партнеров и менторов на основе меморандумов или договоров о сотрудничестве.

Для молодых предпринимателей, которые уже получили микрогрант, офисы «Сделано в Украине» становятся полноценными хабами помощи. Основные направления консультаций будут включать:

  • Разработку индивидуальных планов развития бизнеса и профессиональное сопровождение на каждом этапе их реализации.
  • Помощь в подборе и подготовке персонала. Также предпринимателей будут информировать о государственных компенсациях за трудоустройство зарегистрированных безработных.
  • Предоставление актуальной информации о доступных кредитах, государственных программах поддержки и изменениях в законодательстве, касающихся микрогрантов.

Государственный центр занятости внедряет систему менторства и для будущих получателей микрогрантов. Отныне молодые предприниматели смогут получить профессиональное сопровождение еще на этапе подготовки бизнес-плана.

Менторская поддержка предоставляется на основе официальных договоренностей: меморандумов о сотрудничестве или прямых соглашений между Государственным центром занятости и партнерскими организациями.

Государственный центр занятости размещает объявления о наборе молодых предпринимателей на своем официальном сайте и в социальных сетях. Совместно с партнерами проводятся разъяснительные мероприятия, где объясняют, как найти наставника и какие именно консультации можно получить (от финансового планирования до маркетинга).

Цифровизация

Порядок предусматривает постепенный переход на полностью электронную регистрацию.

Первый этап — это регистрация через заявку на сайте Государственного центра занятости.

Второй этап, после его технической реализации — исключительно через Портал Дия с использованием системы «Обрий».

Алгоритм предусматривает автоматическую проверку сведений через государственные реестры, что должно минимизировать коррупционные риски и ускорить рассмотрение заявок — так, уведомление о регистрации должно поступить в течение 3 рабочих дней.

Сертификат и отмена собеседования

После завершения обучения предприниматель получает сертификат. Согласно изменениям в общий Порядок предоставления микрогрантов, региональный центр занятости не проводит личное собеседование с получателем гранта в возрасте 18-25 лет, если у него есть такой сертификат. В этом случае собеседование автоматически считается прошедшим успешно. Это существенно снижает субъективный фактор при оценке бизнес-идеи предпринимателя.

Через 12 месяцев деятельности молодой предприниматель может обратиться за индивидуальным сопровождением. На этом этапе региональный центр занятости анализирует эффективность бизнеса, количество созданных рабочих мест и объем уплаченных налогов. Только после такого анализа организуется встреча с ментором для дальнейшего развития.

Важно, что Государственный центр занятости устанавливает предельную численность участников. Это означает, что программа может быть недоступна для всех желающих из-за ограниченности ресурсов. Кроме того, безвозмездность работы менторов провоцирует риски снижения качества поддержки или нехватки мотивации у опытных бизнесменов участвовать в программе на постоянной основе.

Таким образом, обучение становится легитимным основанием для получения финансовой поддержки без применения дополнительных отборочных процедур, в частности собеседований. Для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет это создает возможность получить не только стартовый капитал для начала собственного дела, а и профессиональное менторское сопровождение.

Эффективность реализации этой инициативы в значительной степени будет зависеть от способности Государственного центра занятости обеспечить привлечение к менторской деятельности практиков с реальным опытом ведения бизнеса, а также от технической готовности информационной системы «Обрий» к администрированию значительного количества заявок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Правительство рассчитывает, что бизнес будет бесплатно сопровождать стартапы

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]