Правительство рассчитывает, что бизнес будет бесплатно сопровождать стартапы

Отныне прохождение обучения может стать основанием для получения микрогранта без проведения собеседования.

11 апреля 2026 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины № 472, которое внедряет новый для украинского правового поля Порядок предоставления менторской поддержки молодым предпринимателям. Этот документ интегрирует образовательный компонент непосредственно в процедуру получения государственных микрогрантов. Внедрение института менторства является ответом на запросы международных доноров и Всемирного банка по повышению устойчивости вновь созданных малых предприятий.

Что такое менторство?

Программа направлена на помощь получателям микрогрантов и тем, кто только планирует начать собственное дело, в том числе ВПО и лицам с инвалидностью. При этом программа имеет четко определенную целевую аудиторию. Это граждане в возрасте от 18 до 25 лет включительно.

Менторская поддержка предусматривает проведение комплексных мероприятий по основам предпринимательства, финансовому менеджменту и бизнес-планированию.

Сопровождение молодых предпринимателей будет происходить с привлечением опытных специалистов и представителей различных организаций для оказания практической поддержки в создании и развитии бизнеса.

Важно отметить, что действие этого Порядка не распространяется на субъектов молодежной работы, претендующих на проектную поддержку по другим программам в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, другим субъектам молодежной работы путем предоставления бюджетных грантов в качестве проектной поддержки за счет средств государственного бюджета, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 1252.

Механизм реализации: обучение и сопровождение

Мероприятиями по предоставлению менторской поддержки молодым предпринимателям являются:

Комплексные мероприятия по бизнес-планированию, управлению финансами и освоению методологии предпринимательства. Оказание методической и практической помощи непосредственно менторами. Индивидуальное менторское сопровождение для уже действующего бизнеса. Предоставление менторской поддержки с целью получения молодыми предпринимателями микрогранта.

Кто такие менторы и как их привлекают?

Менторы — это представители юридических лиц (общественных объединений, учебных заведений, международных организаций), физические лица-предприниматели, а также консультанты офисов «Сделано в Украине». Менторская помощь предоставляется на добровольных и безвозмездных началах. Координирует этот процесс Государственный центр занятости, который привлекает партнеров и менторов на основе меморандумов или договоров о сотрудничестве.

Для молодых предпринимателей, которые уже получили микрогрант, офисы «Сделано в Украине» становятся полноценными хабами помощи. Основные направления консультаций будут включать:

Разработку индивидуальных планов развития бизнеса и профессиональное сопровождение на каждом этапе их реализации.

Помощь в подборе и подготовке персонала. Также предпринимателей будут информировать о государственных компенсациях за трудоустройство зарегистрированных безработных.

Предоставление актуальной информации о доступных кредитах, государственных программах поддержки и изменениях в законодательстве, касающихся микрогрантов.

Государственный центр занятости внедряет систему менторства и для будущих получателей микрогрантов. Отныне молодые предприниматели смогут получить профессиональное сопровождение еще на этапе подготовки бизнес-плана.

Менторская поддержка предоставляется на основе официальных договоренностей: меморандумов о сотрудничестве или прямых соглашений между Государственным центром занятости и партнерскими организациями.

Государственный центр занятости размещает объявления о наборе молодых предпринимателей на своем официальном сайте и в социальных сетях. Совместно с партнерами проводятся разъяснительные мероприятия, где объясняют, как найти наставника и какие именно консультации можно получить (от финансового планирования до маркетинга).

Цифровизация

Порядок предусматривает постепенный переход на полностью электронную регистрацию.

Первый этап — это регистрация через заявку на сайте Государственного центра занятости.

Второй этап, после его технической реализации — исключительно через Портал Дия с использованием системы «Обрий».

Алгоритм предусматривает автоматическую проверку сведений через государственные реестры, что должно минимизировать коррупционные риски и ускорить рассмотрение заявок — так, уведомление о регистрации должно поступить в течение 3 рабочих дней.

Сертификат и отмена собеседования

После завершения обучения предприниматель получает сертификат. Согласно изменениям в общий Порядок предоставления микрогрантов, региональный центр занятости не проводит личное собеседование с получателем гранта в возрасте 18-25 лет, если у него есть такой сертификат. В этом случае собеседование автоматически считается прошедшим успешно. Это существенно снижает субъективный фактор при оценке бизнес-идеи предпринимателя.

Через 12 месяцев деятельности молодой предприниматель может обратиться за индивидуальным сопровождением. На этом этапе региональный центр занятости анализирует эффективность бизнеса, количество созданных рабочих мест и объем уплаченных налогов. Только после такого анализа организуется встреча с ментором для дальнейшего развития.

Важно, что Государственный центр занятости устанавливает предельную численность участников. Это означает, что программа может быть недоступна для всех желающих из-за ограниченности ресурсов. Кроме того, безвозмездность работы менторов провоцирует риски снижения качества поддержки или нехватки мотивации у опытных бизнесменов участвовать в программе на постоянной основе.

Таким образом, обучение становится легитимным основанием для получения финансовой поддержки без применения дополнительных отборочных процедур, в частности собеседований. Для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет это создает возможность получить не только стартовый капитал для начала собственного дела, а и профессиональное менторское сопровождение.

Эффективность реализации этой инициативы в значительной степени будет зависеть от способности Государственного центра занятости обеспечить привлечение к менторской деятельности практиков с реальным опытом ведения бизнеса, а также от технической готовности информационной системы «Обрий» к администрированию значительного количества заявок.

