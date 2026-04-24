ПФУ зможе стягнути борг по ЄСВ фактично без строку давності

Відсутність строків давності щодо нарахування та стягнення недоїмки, штрафів і пені означає, що будь-яка помилка у звітності може мати фінансові наслідки навіть через роки.

Пенсійний фонд України оприлюднив проєкт постанови, що суттєво змінює правила для платників внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Новий Порядок визначає процедури узгодження недоїмки, автоматизацію нарахування штрафів та надання вимозі про сплату боргу статусу виконавчого документа. Роботодавцям слід готуватися до того, що строки давності щодо цих стягнень більше не застосовуватимуться.

На початку березня на сайті ПФУ вже було оприлюднено проєкт такого ж документу. Аналізуючи обидва проєкти можна простежити, як регулятор корегує норми, що стосуються фінансової відповідальності роботодавців за порушення нормативів працевлаштування осіб з інвалідністю.

Проєкт Порядку розроблений відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та передбачає передачу функцій адміністрування внесків до територіальних органів Пенсійного фонду.

Поняття недоїмки та самостійне виявлення помилок

Відповідно до положень документа, недоїмкою вважаються суми єдиного внеску, які не були своєчасно нараховані або сплачені у строки, встановлені законодавством.

У разі самостійного виявлення платником факту недоплати він зобов’язаний здійснити перерахунок сум єдиного внеску, відобразити відповідні показники у звітності та сплатити належні платежі разом із нарахованою пенею.

Якщо ж факт недоплати встановлюється територіальним органом Пенсійного фонду України, такий орган формує вимогу про сплату заборгованості та застосовує передбачені законодавством штрафні санкції.

Фінансові санкції

Порядок передбачає диференційований механізм застосування фінансової відповідальності до платників. Зокрема, встановлюються такі санкції:

7 % від суми заборгованості — за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску;

10 % від суми донарахованого внеску за кожний звітний період, але не більше 50 % від загальної суми донарахування — у разі донарахування внеску як територіальним органом ПФУ, так і самим платником;

10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — за неподання, несвоєчасне подання або подання звітності не за встановленою формою;

пеня у розмірі 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення.

Найбільш помітна правка відбулася саме щодо нарахування пені. У попередній редакції визначалося, що пеня нараховується у розмірі 0,1% «від фактично сплаченої суми недоїмки». У новому ж проєкті формулювання змінено на 0,1% «суми недоплати».

Хоча математична формула розрахунку в обох версіях посилається на фактично сплачену суму, зміна основного тексту пункту з недоїмки на недоплату робить норму більш універсальною та відповідною до загальної юридичної логіки стягнення заборгованості.

Процедура направлення вимог та строки сплати

Територіальні органи Пенсійного фонду України надсилатимуть вимоги про сплату заборгованості рекомендованим листом або через електронний кабінет платника на вебпорталі ПФУ.

Після отримання вимоги платник має 10 календарних днів для сплати сум недоїмки, штрафів та пені.

Водночас вимога вважається належним чином надісланою навіть у випадку відмови платника від її отримання або відсутності посадових осіб за місцезнаходженням платника.

Суттєві зміни простежуються у формах документів, що додаються до Порядку.

Попередня редакція передбачала виставлення вимоги про сплату боргу на підставі акта документальної перевірки, в той час коли із нового проєкту слово «документальної» було вилучено і залишено просто «акта перевірки».

Це означає, що ПФУ готує підгрунтя для використання результатів не лише документальних, а й інших видів контрольних заходів, наприклад, фактичних перевірок або оперативних моніторингів, що значно розширює можливості Фонду щодо доказування фактів порушень.

Оскарження та виконавчий статус вимоги

У разі незгоди з розрахунком заборгованості платник має право протягом 10 календарних днів оскаржити вимогу до органу Пенсійного фонду України або звернутися до суду.

Слід враховувати, що подання скарги зупиняє перебіг строку сплати до моменту прийняття відповідного рішення за результатами її розгляду.

Якщо протягом визначеного строку вимога не була сплачена або оскаржена, вона набуває статусу виконавчого документа та підлягає передачі до органів державної виконавчої служби для примусового стягнення.

Запровадження зазначеного Порядку свідчить про подальше посилення фіскального контролю у сфері соціального страхування. Особливу увагу привертає норма щодо відсутності встановлених строків давності для нарахування та стягнення сум недоїмки, штрафних санкцій і пені. Таким чином, порушення або помилка, допущені у будь-якому звітному періоді, можуть бути виявлені та стягнуті через невизначений проміжок часу.

За таких умов на роботодавців покладається підвищений обов’язок щодо забезпечення точності та повноти звітності, яка подається на щоквартальній основі, а також своєчасного реагування на повідомлення, що надходять через електронний кабінет платника на вебпорталі Пенсійного фонду України.

