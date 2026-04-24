ПФУ сможет взыскать долг по ЕСВ фактически без срока давности

Отсутствие сроков давности по начислению и взысканию недоимки, штрафов и пени означает, что любая ошибка в отчетности может иметь финансовые последствия даже спустя годы.

Пенсионный фонд Украины обнародовал проект постановления, который существенно меняет правила для плательщиков взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. Новый Порядок определяет процедуры согласования недоимки, автоматизацию начисления штрафов и придание требованию об уплате долга статуса исполнительного документа. Работодателям следует готовиться к тому, что сроки давности по этим взысканиям больше применяться не будут.

В начале марта на сайте ПФУ уже был обнародован проект такого же документа. Анализируя оба проекта, можно проследить, как регулятор корректирует нормы, касающиеся финансовой ответственности работодателей за нарушение нормативов трудоустройства лиц с инвалидностью.

Проект Порядка разработан в соответствии с Законом Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» и предусматривает передачу функций администрирования взносов территориальным органам Пенсионного фонда.

Понятие недоимки и самостоятельное выявление ошибок

Согласно положениям документа, недоимкой считаются суммы единого взноса, которые не были своевременно начислены или уплачены в сроки, установленные законодательством.

В случае самостоятельного выявления плательщиком факта недоплаты он обязан осуществить перерасчет сумм единого взноса, отразить соответствующие показатели в отчетности и уплатить причитающиеся платежи вместе с начисленной пеней.

Если же факт недоплаты устанавливается территориальным органом Пенсионного фонда Украины, такой орган формирует требование об уплате задолженности и применяет предусмотренные законодательством штрафные санкции.

Финансовые санкции

Порядок предусматривает дифференцированный механизм применения финансовой ответственности к плательщикам. В частности, устанавливаются следующие санкции:

7 % от суммы задолженности — за неуплату или несвоевременную уплату единого взноса;

10 % от суммы доначисленного взноса за каждый отчетный период, но не более 50 % от общей суммы доначисления — в случае доначисления взноса как территориальным органом ПФУ, так и самим плательщиком;

10 необлагаемых минимумов доходов граждан — за неподачу, несвоевременную подачу или подачу отчетности не по установленной форме;

пеня в размере 0,1 % суммы недоплаты за каждый день просрочки.

Наиболее заметная правка произошла именно в начислении пени. В предыдущей редакции определялось, что пеня начисляется в размере 0,1% «от фактически уплаченной суммы недоимки». В новом же проекте формулировка изменена на 0,1% «суммы недоплаты».

Хотя математическая формула расчета в обеих версиях ссылается на фактически уплаченную сумму, изменение основного текста пункта с недоимки на недоплату делает норму более универсальной и соответствующей общей юридической логике взыскания задолженности.

Процедура направления требований и сроки уплаты

Территориальные органы Пенсионного фонда Украины будут направлять требования об уплате задолженности заказным письмом или через электронный кабинет плательщика на веб-портале ПФУ.

После получения требования у плательщика есть 10 календарных дней для уплаты сумм недоимки, штрафов и пени.

При этом требование считается надлежащим образом направленным даже в случае отказа плательщика от его получения или отсутствия должностных лиц по местонахождению плательщика.

Существенные изменения прослеживаются в формах документов, прилагаемых к Порядку. Предыдущая редакция предусматривала выставление требования об уплате долга на основании акта документальной проверки, в то время как из нового проекта слово «документальной» было исключено и оставлено просто «акта проверки».

Это означает, что ПФУ готовит почву для использования результатов не только документальных, но и других видов контрольных мероприятий, например, фактических проверок или оперативных мониторингов, что значительно расширяет возможности Фонда по доказыванию фактов нарушений.

Обжалование и исполнительный статус требования

В случае несогласия с расчетом задолженности плательщик имеет право в течение 10 календарных дней обжаловать требование в орган Пенсионного фонда Украины или обратиться в суд.

Следует учитывать, что подача жалобы приостанавливает течение срока уплаты до момента принятия соответствующего решения по результатам ее рассмотрения.

Если в течение установленного срока требование не было оплачено или обжаловано, оно приобретает статус исполнительного документа и подлежит передаче в органы государственной исполнительной службы для принудительного взыскания.

Внедрение указанного Порядка свидетельствует о дальнейшем усилении фискального контроля в сфере социального страхования. Особое внимание привлекает норма об отсутствии установленных сроков давности для начисления и взыскания сумм недоимки, штрафных санкций и пени. Таким образом, нарушение или ошибка, допущенные в любом отчетном периоде, могут быть выявлены и взысканы через неопределенный промежуток времени.

В таких условиях на работодателей возлагается повышенная обязанность по обеспечению точности и полноты отчетности, подаваемой на ежеквартальной основе, а также своевременного реагирования на сообщения, поступающие через электронный кабинет плательщика на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

