Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Уряд готує оновлення Положення про Державну службу України з питань праці. Про це свідчить Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96, оприлюднений на сайті Міністерства економіки разом з пояснювальною запискою та порівняльною таблицею. Наразі документ проходить громадське обговорення.

Вперше у Положенні з’явиться термін «психосоціальна підтримка на робочому місці». Це частина загальнонаціональної стратегії охорони психічного здоров’я, що особливо актуально в умовах війни.

Держпраці офіційно опікуватиметься питаннями:

Запровадження психосоціальної підтримки безпосередньо на робочому місці.

безпосередньо на робочому місці. Недопущення мобінгу (цькування) та дискримінації працівників.

(цькування) та дискримінації працівників. Надання консультацій роботодавцям та працівникам прямо на робочих місцях (за погодженням, якщо діє спеціальний режим доступу).

Однією з ключових змін є оптимізація функцій. Уряд продовжує курс на усунення дублювання повноважень між різними структурами.

Держпраці припинить нагляд за технічним станом лічильників та систем на об’єктах видобутку газу. Ці функції повністю переходять до компетенції Міненерго та НКРЕКП.

Повноваження у сфері цивільного захисту на таких об'єктах підвищеної небезпеки закріплюються за ДСНС. Держпраці залишає за собою виключно питання охорони праці, працюючи з рятувальниками у тісному контакті лише під час перевірок звітів про заходи безпеки.

Реєстрація великотоннажних та технологічних транспортних засобів (наприклад, кар’єрних самоскидів) тепер остаточно переходить до сервісних центрів МВС.

З 2026 року Держпраці отримає потужні важелі для захисту прав осіб з інвалідністю:

Інспектори перевірятимуть, чи виконують роботодавці квоти на працевлаштування людей з інвалідністю.

Саме Держпраці надаватиме висновки, на підставі яких роботодавці зможуть отримувати компенсації від держави за облаштування спеціальних робочих місць.

Держпраці отримує право безперешкодно перевіряти територіальні органи ПФУ. Інспектори дивитимуться, як призначаються страхові виплати, чи вчасно приходять виплати за листками непрацездатності та чи не порушуються права застрахованих осіб. Держава цим закриває правовий вакуум, який виник після ліквідації Фонду соціального страхування та передачі його функцій до Пенсійного фонду.

Проєкт акта адаптує повноваження Держпраці до Кодексу України про надра:

Держпраці продовжує видавати гірничі відводи, але тепер це стосується лише підземних робіт (шахт та рудників).

Впроваджується механізм санкцій: служба зможе ініціювати зупинення дії ліцензій та спецдозволів на користування надрами у разі грубих порушень.

Підприємства зобов’язані щорічно інформувати органи нагляду про плани розвитку гірничих робіт.

Проєкт постанови посилює і внутрішню дисципліну в самому відомстві. Голова Держпраці тепер зобов’язаний особисто організовувати та забезпечувати функціонування внутрішнього контролю та аудиту в апараті служби та її територіальних органах.

Також служба розширює свій моніторинг: окрім своєчасної оплати праці, інспектори відстежуватимуть стан неформальної зайнятості та оформлення трудових відносин.

Автор: Тарас Лученко

