Правительство задумало реформировать Государственную службу Украины по вопросам труда: что ей дадут, а чего лишат

Путем перераспределения функций между ведомствами у Гоструда уберут несвойственные ей задачи, но добавят другие.

Правительство готовит обновление Положения о Государственной службе Украины по вопросам труда. Об этом свидетельствует Проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Положение о Государственной службе Украины по вопросам труда», утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2015 г. № 96, обнародованный на сайте Министерства экономики вместе с пояснительной запиской и сравнительной таблицей. В данный момент документ проходит общественное обсуждение.

Впервые в Положении появится термин «психосоциальная поддержка на рабочем месте». Это часть общенациональной стратегии охраны психического здоровья, что особенно актуально в условиях войны.

Гоструда официально будет заниматься вопросами:

-Внедрения психосоциальной поддержки непосредственно на рабочем месте. -Недопущения моббинга (травли) и дискриминации работников.

-Предоставления консультаций работодателям и работникам прямо на рабочих местах (по согласованию, если действует специальный режим доступа).

Одним из ключевых изменений является оптимизация функций. Правительство продолжает курс на устранение дублирования полномочий между различными структурами.

Гоструда прекратит надзор за техническим состоянием счетчиков и систем на объектах добычи газа. Эти функции полностью переходят в компетенцию Минэнерго и НКРЭКУ.

Полномочия в сфере гражданской защиты на таких объектах повышенной опасности закрепляются за ГСЧС. Гоструда оставляет за собой исключительно вопросы охраны труда, работая с спасателями в тесном контакте только во время проверок отчетов о мерах безопасности.

Регистрация крупнотоннажных и технологических транспортных средств (например, карьерных самосвалов) теперь окончательно переходит в сервисные центры МВД.

С 2026 года Гоструда получит мощные рычаги для защиты прав лиц с инвалидностью: инспекторы будут проверять, выполняют ли работодатели квоты на трудоустройство людей с инвалидностью.

Именно Гоструда будет предоставлять заключения, на основании которых работодатели смогут получать компенсации от государства за обустройство специальных рабочих мест.

Гоструда получает право беспрепятственно проверять территориальные органы ПФУ. Инспекторы будут смотреть, как назначаются страховые выплаты, вовремя ли приходят выплаты по листкам нетрудоспособности и не нарушаются ли права застрахованных лиц. Государство этим закрывает правовой вакуум, возникший после ликвидации Фонда социального страхования и передачи его функций в Пенсионный фонд.

Проект акта адаптирует полномочия Гоструда к Кодексу Украины о недрах: Гоструда продолжает выдавать горные отводы, но теперь это касается только подземных работ (шахт и рудников).

Внедряется механизм санкций: служба сможет инициировать приостановку действия лицензий и спецразрешений на пользование недрами в случае грубых нарушений. Предприятия обязаны ежегодно информировать органы надзора о планах развития горных работ.

Проект постановления усиливает и внутреннюю дисциплину в самом ведомстве. Председатель Гоструда теперь обязан лично организовывать и обеспечивать функционирование внутреннего контроля и аудита в аппарате службы и ее территориальных органах.

Также служба расширяет свой мониторинг: кроме своевременной оплаты труда, инспекторы будут отслеживать состояние неформальной занятости и оформления трудовых отношений.

Автор: Тарас Лученко

