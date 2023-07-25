Розпочалася процедура відрядження суддів до Бабушкінського райсуду міста Дніпропетровська

До розгляду на засіданні ВККС призначено питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська 7 суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє, що 24 липня призначено до розгляду питання про відрядження суддів до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

До розгляду на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначено питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська 7 суддів.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13:00.

Розгляд питання відбуватиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії власноруч підписану згоду згідно зі встановленою формою (за посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (за посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова.

Документи може бути подано особисто або надіслано поштою.

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Час для особистого подання документів:

з понеділка до четверга з 08:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;

у п’ятницю з 08:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.

Скановані зображення документів, направлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх направлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує відповідне надсилання.

З Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення) можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.