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  1. В Україні

Через ворожі обстріли в УЗ попереджають про затримки поїздів

11:25, 25 липня 2023
Через обстріли було змінено маршрут руху поїздів, що прямують через Шепетівку.
Через ворожі обстріли в УЗ попереджають про затримки поїздів
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Через російські обстріли тимчасово 25 липня було змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку Хмельницької області. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Станом на 6:45 зміна маршруту торкнулася поїздів №96 Рахів - Київ, №3 Запоріжжя - Ужгород, №87 Запоріжжя - Ковель.

За оновленою інформацією рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено.

Наразі небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом.

Однак в «Укрзалізниці» попереджають про наступні затримки:

  1. Поїзд №3 Запоріжжя — Ужгород 4 години 30 хвилин;
  2. Поїзд №96 Рахів — Київ 2 години 30 хвилин;
  3. Поїзд №87 Запоріжжя — Ковель 6 годин.

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Укрзализныця
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