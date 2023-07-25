Через ворожі обстріли в УЗ попереджають про затримки поїздів

Через обстріли було змінено маршрут руху поїздів, що прямують через Шепетівку.

Через російські обстріли тимчасово 25 липня було змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку Хмельницької області. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Станом на 6:45 зміна маршруту торкнулася поїздів №96 Рахів - Київ, №3 Запоріжжя - Ужгород, №87 Запоріжжя - Ковель.

За оновленою інформацією рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено.

Наразі небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом.

Однак в «Укрзалізниці» попереджають про наступні затримки:

Поїзд №3 Запоріжжя — Ужгород 4 години 30 хвилин; Поїзд №96 Рахів — Київ 2 години 30 хвилин; Поїзд №87 Запоріжжя — Ковель 6 годин.

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