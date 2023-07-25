Из-за вражеских обстрелов в УЗ предупреждают о задержках поездов

Из-за обстрелов был изменен маршрут движения поездов, следующих через Шепетовку.

Из-за российских обстрелов временно 25 июля был изменен маршрут движения поездов львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

По состоянию на 6:45 изменение маршрута коснулось поездов №96 Рахов - Киев, №3 Запорожье - Ужгород, №87 Запорожье - Ковель.

По обновленной информации движение поездов львовского направления через Шепетовку восстановлено.

Сейчас опасности для пассажиров нет, поезд 31 Запорожье-Перемышль поедет уже привычным маршрутом.

Однако в «Укрзализныце» предупреждают о следующих задержках:

Поезд №3 Запорожье - Ужгород 4 часа 30 минут; Поезд №96 Рахов - Киев 2 часа 30 минут; Поезд №87 Запорожье - Ковель 6 часов.

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