Доход выплачивается ФЛП с временно оккупированной территории: нужно ли платить за него налоги

Обязаны ли субъекты хозяйствования удержать НДФЛ с доходов, выплаченных ФЛП, местонахождением которых является оккупированная территория, и какими документами определен перечень таких территорий.

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Стало известно, обязаны ли субъекты хозяйствования удержать НДФЛ с доходов, выплаченных ФЛП, местонахождением которых является оккупированная территория, и какими документами определен перечень таких территорий.

«Да, поскольку сделка, стороной которой является субъект хозяйствования, местонахождением (местом проживания) которого является временно оккупированная территория, ничтожна», — отмечает Государственная налоговая служба в Запорожской области.

Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, утвержден приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 №309.

Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, регулируются НКУ (п. 1.1 НКУ).

В соответствии с п. 65.1 НКУ взятие на учет физических лиц предпринимателей (кроме тех, кто приобрел статус электронного резидента (е-резидента) в контролирующих органах, осуществляется по налоговому адресу на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, №5 по 50). -IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

При этом налоговым адресом налогоплательщика – физического лица признается место его жительства, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе. Налогоплательщик – физическое лицо может иметь одновременно не более одного налогового адреса (п. 45.1 НКУ).

Согласно п. 2 ст. 13 Закона Украины от 15.04.2014 №1207-VII «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» осуществление хозяйственной деятельности юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, местонахождением по месту жительства другую территорию Украины.

Сделка, стороной которой является предприятие, местонахождением (местом проживания) которого является временно оккупированная территория, ничтожна.

В то же время Законом Украины от 24.02.2022 №2102-IX «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» утвержден Указ Президента Украины от 24.02.2022 №64/2022 «О введении военного положения в Украине».

06.05.2023 вступил в силу Закон Украины от 11.04.2023 №3050-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об освобождении от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, определяется в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.

Постановлением КМУ от 06.12.2022 №1364 «Некоторые вопросы формирования перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией» определяется орган исполнительной власти, которому делегируются полномочия по утверждению Перечня территорий (Министерство по торий (в частности, временно оккупированная российской федерацией территория Украины, определенная в соответствии с Законом №1207), требования к формату территорий, по которым эти территории отражаются в перечне, и утверждена форма Перечня территорий (п. 1 постановления №1364).

Учитывая указанное, в понимании Закона №3050 постановление №1364 может считаться установившим порядок определения Перечня территорий.

В связи с этим Перечень территорий, утвержденный приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 №309, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 23.12.2022 по №1668/39004, может применяться при определении налогов.

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