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  1. В Украине

СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу Евгению Мураеву

09:40, 25 июля 2023
По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал «Наш» для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.
СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу Евгению Мураеву
Фото: unian.ua
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене руководителю запрещенной партии «Наши», экс-нардепу Евгению Мураеву, причастному к подрывной деятельности против Украины. Об этом сообщает СБУ.

«По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал «Наш» для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.

Таким образом, он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах рф.

Прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и его восприятия на международной арене.

В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

После длительных независимых экспертиз, которые инициировала Служба безопасности Украины, сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Так, на основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Отмечается также, что осенью 2022 г. сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева. В ходе следственных действий по адресам фигуранта были обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.

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