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  1. В Украине

Стала известна причина обрушения моста на Закарпатье, в результате которого пострадали люди

09:45, 25 июля 2023
Обвал моста через реку Тересва произошел из-за того, что им пытался проехать грузовик с песком весом более 45 тонн.
Стала известна причина обрушения моста на Закарпатье, в результате которого пострадали люди
Фото: Виталий Глагола
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В понедельник, 24 июля, в Закарпатье обрушился автомобильный мост между поселком Тересва и селом Бедевля Тячевского района. В реку Тересва упали два транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили.

Как отметило Министерство внутренних дел, травмированы 5 человек, среди них 2 детей. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Обвал трех секций мостового перехода через реку Тересва произошел из-за того, что им пытался проехать грузовик с песком весом более 45 тонн. Об этом сообщило Агентство восстановления.

«При движении грузовика с песком весом более 45 тонн – допустимый вес был превышен в 7 раз – секции аварийного моста обвалились. Вместе с грузовиком также провалился проезжавший через мост легковой автомобиль. Сейчас известно о пяти пострадавших, один – в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Уточняется, что мостовой переход расположен на автомобильной дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов. Он был построен в 1957 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Проезд по мосту поддерживался исключительно в рамках эксплуатационного содержания, сообщили в Агентстве восстановления.

Также отмечается, что с 2018 искусственное сооружение находилось в аварийном состоянии. Ввиду этого обстоятельства было запрещено проезжать транспортным средствам весом более 7 тонн. Соответствующие уведомительные знаки были установлены.

Движение автомобильного транспорта было организовано в объезд через населенные пункты Кривая – Терново – Нересница – Ольховцы – Бедевля.

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