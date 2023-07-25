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  1. В Україні

Стала відома причина обвалу мосту на Закарпатті, внаслідок якого постраждали люди

09:45, 25 липня 2023
Обвал мосту через річку Тересва стався через те, що ним намагалася проїхати вантажівка з піском вагою понад 45 тонн.
Стала відома причина обвалу мосту на Закарпатті, внаслідок якого постраждали люди
Фото: Віталій Глагола
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У понеділок, 24 липня, на Закарпатті обвалився автомобільний міст між селищем Тересва та селом Бедевля Тячівського району. У річку Тересва впали 2 транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі.

Як зазначило Міністерство внутрішніх справ, травмовано 5 осіб, серед них 2 дітей. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Обвал трьох секцій мостового переходу через річку Тересва стався через те, що ним намагалася проїхати вантажівка з піском вагою понад 45 тонн. Про це повідомило Агентство відновлення.

«Під час руху вантажівки з піском вагою понад 45 тонн – допустима вага була перевищена у 7 разів – секції аварійного мосту обвалилися. Разом із вантажівкою також провалився легковий автомобіль, який проїжджав через міст. Зараз відомо про п'ятьох потерпілих, один – у важкому стані», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що мостовий перехід розташований на автомобільній дорозі Н-09 Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Львів. Він був збудований у 1957 році і з того часу жодного разу капітально не ремонтувався. Проїзд мостом підтримувався виключно в рамках експлуатаційного утримання, повідомили в Агентстві відновлення.

Також зазначається, що з 2018 року штучна споруда перебувала в аварійному стані. З огляду на цю обставину, було заборонено проїжджати транспортним засобам вагою понад 7 тонн. Відповідні попереджувальні знаки було встановлено.

Рух автомобільного транспорту організували в об'їзд через населені пункти Крива – Терново – Нересниця – Вільхівці – Бедевля.

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