Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Один судья работает за 22 судей: что происходит с нагрузкой в судах

При необходимой нормативной численности у 297 судей в Ровенском окружном административном суде работают 13 судей, а в Киевском окружном админсуде – 23 судьи при численности по нормативам 323 судьи, - данные ГСА.

ГСА ждет полная перезагрузка, - заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов

В структуре ГСА будет создан Офис трансформации с акцентом на человеческий капитал, рассказал «Судебно-юридической газете» заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов

Правила поведения, созданные в демократическом и правовом государстве для защиты гарантированных прав личности, не имеют пользы, если они не выполняются: Верховный Суд

Требование по соблюдению правил поведения, существующих в правовом государстве - позиция Верховного Суда.

Окружные прокуратуры получили первых прокуроров-стажеров

Из 1734 кандидатов до финального конкурса дошли только 72 потенциальных прокурора.

Андрей Смирнов: Причастным к формированию политики развития судебной власти следует сосредоточиться на ключевом тезисе – больше нет места для круговой поруки и кулуарных договоренностей

Многочисленные события, которые происходили и имеют место в работе Высшего совета правосудия, обуславливают необходимость сделать голосование поименными и открытыми, - замруководителя Офиса Президента Андрей Смирнов.

  1. Суд инфо

Началась процедура командировки судей в Бабушкинский райсуд города Днепропетровска

10:20, 25 июля 2023
К рассмотрению на заседании ВККС назначен вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Бабушкинский районный суд города Днепропетровска 7 судей.
Началась процедура командировки судей в Бабушкинский райсуд города Днепропетровска
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщает, что 24 июля назначен для рассмотрения вопрос о командировке судей в Бабушкинский районный суд города Днепропетровска.

Согласно части первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, по его согласию, откомандирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

К рассмотрению на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины назначен вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Бабушкинский районный суд города Днепропетровска 7 судей.

Дата и время рассмотрения вопроса: 16 августа 2023 года, 13:00.

Рассмотрение вопроса будет проходить в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть командирован в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию собственноручно подписанное согласие согласно установленной форме (по ссылке), к которой добавить:

1) справку согласно установленной форме (по ссылке);

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов – 7 дней со дня публикации этого объявления.

Форма представления документов – бумажная.

Документы могут быть поданы лично или отправлены по почте.

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Время для личного представления документов:

  • с понедельника по четверг с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;
  • в пятницу с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Сканированные изображения документов, направленных по почте, не позднее следующего дня со дня их направления необходимо отправить по электронному адресу: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего соответствующую отправку.

С Порядком командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва