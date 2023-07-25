Началась процедура командировки судей в Бабушкинский райсуд города Днепропетровска

К рассмотрению на заседании ВККС назначен вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Бабушкинский районный суд города Днепропетровска 7 судей.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщает, что 24 июля назначен для рассмотрения вопрос о командировке судей в Бабушкинский районный суд города Днепропетровска.

Согласно части первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, по его согласию, откомандирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

К рассмотрению на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины назначен вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Бабушкинский районный суд города Днепропетровска 7 судей.

Дата и время рассмотрения вопроса: 16 августа 2023 года, 13:00.

Рассмотрение вопроса будет проходить в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть командирован в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию собственноручно подписанное согласие согласно установленной форме (по ссылке), к которой добавить:

1) справку согласно установленной форме (по ссылке);

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов – 7 дней со дня публикации этого объявления.

Форма представления документов – бумажная.

Документы могут быть поданы лично или отправлены по почте.

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Время для личного представления документов:

с понедельника по четверг с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;

в пятницу с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Сканированные изображения документов, направленных по почте, не позднее следующего дня со дня их направления необходимо отправить по электронному адресу: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего соответствующую отправку.

С Порядком командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода) можно ознакомиться по ссылке.

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