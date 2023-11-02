У 2023 році до Електронного суду надіслали вже понад мільйон документів

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, що за період з 01.01.2023 по 01.11.2023 до Електронного суду було надіслано понад мільйон різних видів документів.
Зазначається, що відправлено 1 040 413 заяв, серед яких:
зареєстровано - 1 027 450,
очікує реєстрацію - 6 962,
відмовлено в реєстрації - 6 001.
Заяви за видами судочинства у інфографіці:
Раніше ми писали, як діятиме суд в разі відсутності з 18 жовтня у заявника електронного кабінету, - роз’яснення.
Перевірити наявність електронного кабінету у користувача можна за посиланням.
Ще ми писали, як подати вторинну заяву по справі.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.