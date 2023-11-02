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Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

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  1. Суд інфо

У 2023 році до Електронного суду надіслали вже понад мільйон документів

14:47, 2 листопада 2023
Загалом відмовлено в реєстрації 6 001 документу.
У 2023 році до Електронного суду надіслали вже понад мільйон документів
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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, що за період з 01.01.2023 по 01.11.2023 до Електронного суду було надіслано понад мільйон різних видів документів.  

Зазначається, що відправлено 1 040 413 заяв, серед яких:

зареєстровано - 1 027 450,

очікує реєстрацію - 6 962,

відмовлено в реєстрації - 6 001.

Заяви за видами судочинства у інфографіці:

Раніше ми писали, як діятиме суд в разі відсутності з 18 жовтня у заявника електронного кабінету, - роз’яснення.

Перевірити наявність електронного кабінету у користувача можна за посиланням.

Ще ми писали, як подати вторинну заяву по справі.

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